انتصاب سرپرست معاونت برنامه ریزی، مالی و پشتیبانی دانشگاه صداوسیما
شهاب اسفندیاری رئیس دانشگاه، طی حکمی «دکتر مهدی حسینزاده» را به سمت «سرپرست معاونت برنامه ریزی، مالی و پشتیبانی» منصوب کرد.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی دانشگاه صداوسیما؛ دکتر شهاب اسفندیاری رئیس دانشگاه، طی حکمی دکتر مهدی حسینزاده را به سمت «سرپرست معاونت برنامه ریزی، مالی و پشتیبانی» منصوب و از زحمات و تلاشهای ارزنده دکتر حسین خواجهجعفری در مدت تصدی این مسئولیت تشکر و قدردانی کرد.
در بخشی از متن این حکم آمده است:
«تعامل شایسته و همکاری و همافزایی با همهی بخشها در مسیر رشد و تعالی دانشگاه، مشارکت مؤثر در تدوین برنامهی راهبردی و عملیاتی پنجساله جدید دانشگاه با ارزیابی نقاط قوت و ضعف، فرصتها و تهدیدهای جدید و مرور و تکمیل دستاوردهای محقق شده در برنامه قبل خصوصاً در زمینه اجرای آیین نامه مالی و معاملاتی و استقلال مالی دانشگاه، توسعه و نوسازی امکانات و زیرساختها و بهینهسازی و تسهیلگری فرآیندهای ارائه خدمات اداری و مالی، فنی و انفورماتیک، رفاهی و پشتیبانی از اولویتهای کاری جنابعالی است. همچنین انتظار میرود در خصوص آمایش و بازآرایی نیروی انسانی، تقویت نظم و بهرهوری، استفاده از تجارب داخلی و بینالمللی در مواجهه با چالشهای ناشی از تحولات فناوری و هوش مصنوعی در آموزش عالی، رشد درآمدها و منابع پایدار دانشگاه، فعالسازی مرکز رشد دانشگاه، و تقویت تعامل با معاونت منابع مالی و سرمایه انسانی سازمان صدا و سیما اهتمام جدی و برنامهریزی کنید.»
دکتر اسفندیاری در حکم دیگری حسین خواجه جعفری را به سمت «مشاور رئیس دانشگاه در امور فناوری و توسعه» منصوب کرد. در بخشی از متن حکم آمده است:
«ضمن تقدیر و تشکر از خدمات ارزشمند و ماندگار انجام شده در دوره تصدی معاونت برنامهریزی، مالی و پشتیبانی، از آنجا که ضروری است حرکت جهادی آغاز شده در راستای نوسازی زیرساختها و امکانات آموزشی و فنی و توسعه خوابگاههای دانشجویی با قوت ادامه یابد، انتظار میرود ضمن نظارت بر تداوم این برنامهها و گزارش مستمر و مشاوره به اینجانب در این خصوص و سایر موارد محوله، همچنان به عنوان نماینده رئیس دانشگاه در پروژه احداث ساختمان جدید خوابگاه خواهران» به خدمات ارزنده خود تا تکمیل و بهرهبرداری از ساختمان ادامه دهید. »
گفتنی است دکتر حسین زاده، دانشیار دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران است. وی سوابقی از جمله عضویت در هیئت امنای دانشگاه صداوسیما، مشاور معاون منابع مالی و سرمایه انسانی سازمان صداوسیما و ریاست دفتر امور فرهنگ، ورزش و گردشگری سازمان برنامه و بودجه را در کارنامه مدیریتی دارد.