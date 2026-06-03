انتصاب سرپرست معاونت برنامه ریزی، مالی و پشتیبانی دانشگاه صداوسیما

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی دانشگاه صداوسیما؛ دکتر شهاب اسفندیاری رئیس دانشگاه، طی حکمی دکتر مهدی حسین‌زاده را به سمت «سرپرست معاونت برنامه ریزی، مالی و پشتیبانی» منصوب و از زحمات و تلاش‌های ارزنده دکتر حسین خواجه‌جعفری در مدت تصدی این مسئولیت تشکر و قدردانی کرد.

در بخشی از متن این حکم آمده است:

«تعامل شایسته و همکاری و هم‌افزایی با همه‌ی بخش‌ها در مسیر رشد و تعالی دانشگاه، مشارکت مؤثر در تدوین برنامه‌ی راهبردی و عملیاتی پنج‌ساله جدید دانشگاه با ارزیابی نقاط قوت و ضعف، فرصت‌ها و تهدیدهای جدید و مرور و تکمیل دستاوردهای محقق شده در برنامه قبل خصوصاً در زمینه اجرای آیین نامه مالی و معاملاتی و استقلال مالی دانشگاه، توسعه و نوسازی امکانات و زیرساخت‌ها و بهینه‌سازی و تسهیل‌گری فرآیندهای ارائه خدمات اداری و مالی، فنی و انفورماتیک، رفاهی و پشتیبانی از اولویت‌های کاری جنابعالی است. همچنین انتظار می‌رود در خصوص آمایش و بازآرایی نیروی انسانی، تقویت نظم و بهره‌وری، استفاده از تجارب داخلی و بین‌المللی در مواجهه با چالش‌های ناشی از تحولات فناوری و هوش مصنوعی در آموزش عالی، رشد درآمدها و منابع پایدار دانشگاه، فعال‌سازی مرکز رشد دانشگاه، و تقویت تعامل با معاونت منابع مالی و سرمایه انسانی سازمان صدا و سیما اهتمام جدی و برنامه‌ریزی کنید.»

دکتر اسفندیاری در حکم دیگری حسین خواجه جعفری را به سمت «مشاور رئیس دانشگاه در امور فناوری و توسعه» منصوب کرد. در بخشی از متن حکم آمده است:

«ضمن تقدیر و تشکر از خدمات ارزشمند و ماندگار انجام شده در دوره تصدی معاونت برنامه‌ریزی، مالی و پشتیبانی، از آنجا که ضروری است حرکت جهادی آغاز شده در راستای نوسازی زیرساخت‌ها و امکانات آموزشی و فنی و توسعه خوابگاه‌های دانشجویی با قوت ادامه یابد، انتظار می‌رود ضمن نظارت بر تداوم این برنامه‌ها و گزارش مستمر و مشاوره به اینجانب در این خصوص و سایر موارد محوله، همچنان به عنوان نماینده رئیس دانشگاه در پروژه احداث ساختمان جدید خوابگاه خواهران» به خدمات ارزنده خود تا تکمیل و بهره‌برداری از ساختمان ادامه دهید. »

گفتنی است دکتر حسین زاده، دانشیار دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران است. وی سوابقی از جمله عضویت در هیئت امنای دانشگاه صداوسیما، مشاور معاون منابع مالی و سرمایه انسانی سازمان صداوسیما و ریاست دفتر امور فرهنگ، ورزش و گردشگری سازمان برنامه و بودجه را در کارنامه مدیریتی دارد.

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