جایزه بهترین تدوین برای «آنها مرا دوست داشتند» از یک جشنواره جهانی
فیلم سینمایی «آنها مرا دوست داشتند» به کارگردانی محمدرضا رحمانی موفق به کسب یک جایزه دیگر در ادامه حضورهای بینالمللی خود شد.
به گزارش ایلنا به نقل از مشاور رسانهای پروژه، این فیلم در جشنواره بینالمللی World Music & Independent Film Festival که از ۳۰ آوریل تا ۲ می در ایالت ویرجینیای آمریکا برگزار شد، جایزه بهترین تدوین را برای زهره احمدیتوچایی به دست آورد.
«آنها مرا دوست داشتند» همچنین در ادامه حضورهای جهانی خود به بخش مسابقه بیستوهفتمین دوره جشنواره Rainbow International Film Festival لندن راه یافته است. این جشنواره از ۱۷ تا ۲۳ می برگزار شد.
این فیلم در هشتمین دوره جشنواره بینالمللی فیلم آمیکورتی ایتالیا نیز حضور خواهد داشت؛ رویدادی که از دوم تا هفتم ژوئن برگزار میشود.
پخش بینالمللی «آنها مرا دوست داشتند» برعهده «مینروا فیلم» با مدیریت الهه گودرزی است. تهیهکنندگی اجرایی و سرمایهگذاری این پروژه را نیز ایرج رحمانی برعهده دارد.