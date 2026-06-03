به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی فیلم نت، پلتفرم فیلم نت مجموعه‌ای از مستندهای تاریخی شهید سیدمرتضی آوینی را در دسترس مخاطبان قرار داد.

در این پروژه، ۲ مجموعه «حقیقت» و «شهری در آسمان» از سری «روایت فتح» به پلتفرم فیلم نت اضافه شدند. روند انتشار در آینده نیز ادامه خواهد داشت و از این پس مجموعه‌های دیگری از آثار شهید آوینی به فیلم نت افزوده خواهد شد.

مجموعه مستند «حقیقت» که از نخستین تجربه‌های تصویری شهید آوینی در جبهه‌های نبرد به شمار می‌رود، سندی زنده و بی‌واسطه از روزهای ابتدایی جنگ و ماجرای اشغال خرمشهر است. این آثار که در فاصله زمستان ۱۳۵۹ تا پاییز ۱۳۶۰ فیلمبرداری و ساخته شده‌اند شامل هفت قسمت است که این اپیزودها در مجموع ۴۰۳ دقیقه روایت را در خود جای داده‌اند. این مستندها که برای اولین بار توسط فیلم نت در شبکه نمایش خانگی عرضه شده‌اند به وقایع حساسی نظیر نبردهای سوسنگرد و حماسه‌های فتح‌الفتوح می‌پردازد.

از سوی دیگر، مجموعه مستند «شهری در آسمان» که به عنوان آخرین آثار مرتضی آوینی شناخته می‌شود نیز به فیلم نت اضافه شده است. ساخت مجموعه که ۱۰ قسمت برای آن پیش‌بینی شده بود، اواخر سال ۱۳۷۱ آغاز شد و آوینی قصد داشت در آن به ابعاد محاصره، سقوط و در نهایت آزادسازی خرمشهر بپردازد. پس از آماده‌سازی ۶ قسمت از این مجموعه، گروه فیلمبرداری برای تکمیل ماموریت خود راهی منطقه فکه شد، اما این سفر در بیستم فروردین ماه ۱۳۷۲ با شهادت مرتضی آوینی ناتمام ماند.

این آثار را می‌توانید در لینک (https://filmnet.ir/artists/sc99mlV/Morteza-Avini) تماشا کنید.

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