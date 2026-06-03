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اکشن مهیج «چمدان» در شبکه نمایش

اکشن مهیج «چمدان» در شبکه نمایش
کد خبر : 1793800
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فیلم سینمایی «چمدان» به کارگردانی ژائومه کولت سرا چهارشنبه شب از شبکه نمایش پخش می‌شود.

به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی سیما، فیلم سینمایی «چمدان» محصول ۲۰۲۴ چهارشنبه ۱۳ خرداد ماه ساعت ۲۳ روانه آنتن می‌شود. 

در فیلم «چمدان» یک مسافر مرموز یک مامور جوان اداره امنیت حمل و نقل به نام ایتان کوپک (با بازی تارون اگرتون) را تهدید می‌کند تا اجازه دهد بسته‌ای خطرناک از امنیت عبور کرده و به پرواز روز کریسمس برسد، اما…

هنرمندانی همچون تارون اگرتون، جیسون بیتمن، سوفیا کارسون، دنیل ددوایلر، تنتیوه، تئو روسی، لوگان مارشال گرین، دین نوریس، دیوارهای سینکوآ، کورتیس کوک، جو ویلیامسون گیل پرز ابراهام، جاش برنر در این فیلم به ایفای نقش پرداخته‌اند. 

تهیه‌کنندگی فیلم «چمدان» را هالی باریو، دیلن کلارک، ژائومه کولت سرا، اسکات بنت، گرینبرگ ست، ویلیام مایر، جازمین تانسکی و برایان ویلیامز به صورت مشترک برعهده داشته اند.

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