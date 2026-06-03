تدارک بیش از ۲۳۷ عنوان برنامه در سی‌ وهفتمین سالروز ارتحال خمینی کبیر

به گزارش ایلنا، حجت‌الاسلام و المسلمین «علی ملانوری» در گفت وگو با روابط عمومی ستاد هماهنگی کانون‌های فرهنگی هنری مساجد کشور؛ ضمن تسلیت سی‌وهفتمین سالروز ارتحال بنیان‌گذار کبیر جمهوری اسلامی ایران اظهار کرد: امام خمینی (ره) وجودِ یگانه‌ای بود که در عصر ابرقدرت‌هایی که پیوستگی دین و سیاست را امری ناممکن قلمداد می‌کردند؛ یک‌تَنه ایستاد و این مدلِ موفق از حکومت مردم‌پایه و دین‌مدار را ارایه و پرورش داد تا جایی که نهال انقلاب اسلامی پس از گذشت چهل‌وهفت سال امروز تبدیل به شجره طیبه‌ای شده است که بسیاری از کشورها به ویژه ممالک مسلمان؛ آزادی فکری خود را وام‌دار این انقلاب شکوهمند می‌دانند.

مشاور وزیر و رئیس ستاد هماهنگی کانون‌های فرهنگی هنری مساجد کشور افزود: یکی از اصلی‌ترین پایه‌های فکری امام خمینی (ره) مسجد بود؛ ایشان از مسجد و حوزه برخاسته بود و انقلاب اسلامی را نیز بر همین اساس بنا نهاد؛ از جملات ماندگار امام راحل است که فرمود: «این مساجد سنگرهای اسلام است»؛ بر اساس همین سخن امام روح‌الله است که کانون‌های فرهنگی هنری مساجد کشور نیز در دهه هفتاد شکل گرفتند تا بازوی تقویت‌کننده فعالیت‌های مسجدی باشند و بتوانند این سنگر دیرینه را بیش از پیش یاری‌رسانی کنند؛ آن هم در کنار بسیج؛ چنانکه قائد شهید امت بر این مساله تاکید داشتند.

وی در ادامه به برخی از برنامه‌های کانون‌های مساجد به مناسبت سالروز ارتحال خمینی کبیر اشاره کرد و گفت: در سراسر کشور فعالیت‌های گسترده‌ای تدارک دیده شده است که در مجموع بالغ بر ۲۳۷ عنوان برنامه می‌شود؛ این برنامه‌ها شامل: فضاسازی محیط مساجد و محلات، برپایی محافل انس با قرآن، دیدار با خانواده شهدا، آماده‌سازی بسته‌های رسانه‌ای، توزیع بسته‌های معیشتی بین نیازمندان، برپایی موکب و ایستگاه‌های صلواتی، قرائت وصیتنامه سیاسی_الهی امام خمینی (ره)، تولید محتوا در سطح فضای مجازی، برگزاری حلقه‌های معرفتی و پرسش و پاسخ، برپایی پویش‌های کتابخوانی از آثار بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی، اجرای گروه‌های سرود کانون‌های مساجد در تجمعات شبانه، برپایی اردوهای فرهنگی_تربیتی، برگزاری نمایشگاه کتاب و عکس، تولید کلیپ، برپایی محافل شعر، ترویج مردمی و روایت‌گری از اندیشه‌های امام (ره) در قالب همایش‌های ملی و استانی و… برگزار می‌شود.

وی در مورد ویژه برنامه‌های مرتبط با ترویج اندیشه امام خمینی (ره) از طریق معرفی و اهدای آثار به کتابخانه‌های مساجد به همت ستاد هماهنگی کانون‌های فرهنگی هنری مساجد کشور اظهار کرد: در این راستا طی تفاهم نامه‌ای با موسسه تنظیم نشر آثار امام خمینی (ره)، تعداد ۱۱ هزار و ۱۰۰ جلد کتاب با محور آثار و اندیشه‌های بنیان‌گذار کبیر جمهوری اسلامی ایران در قالب ۶۶ عنوان با مشارکت این موسسه خریداری و به کتابخانه‌های مساجد سراسر کشور ارسال شد.

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