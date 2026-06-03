چرا روزه عید غدیر سفارش شده است؟
روزه گرفتن روز غدیر خم کفاره گناهان شصت ساله است. کسی که غدیر روزه بگیرد از عمل شصت سال افضل است. روزه داشتن در روز غدیرخم معادل با روزه داشتن عمر دنیا است. روزه داشتن در روز عید غدیر در نزد خداوند متعال به قدر ثواب صد حج وصد عمره است.
به گزارش ایلنا، ۱۳ خرداد و هجدهم ذیالحجه مصادف با عید سعید غدیر خم است. این روز بهدلیل انتصاب امیرالمؤمنین(ع) به خلافت عالم و آدم از سوی خداوند و ابلاغ پیامبر گرامی اسلام(ص) بهعنوان مهمترین عید مسلمانان بهخصوص پیروان اهلبیت عصمت و طهارت(ع) محسوب میشود.
در اهمیت چایگاه این روز همین بس که امام صادق(ع) در روایتی بهنقل از پدر بزرگوارشان امام باقر(ع) شدت ناراحتی ابلیس از وقوع جریان غدیر را اینگونه بیان میفرماید: «إِنَّ إِبْلِیسَ عَدُوُّ اللَّهِ رَنَّ أَرْبَعَ رَنَّاتٍ: یَوْمَ لُعِنَ، وَ یَوْمَ أُهْبِطَ إِلَى الْأَرْضِ، وَ یَوْمَ بُعِثَ النَّبِیُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ، وَ یَوْمَ الْغَدِیرِ». ابلیس ملعون چهار بار ناله سر داده است؛ روزى که مورد لعن خدا واقع شد، روزى که به زمین هبوط کرد، روزى که پیامبر اکرم(ص) مبعوث شد و روز عید غدیر (قربالاسناد، ص 9).
در همین راستا به روایاتی از اهل بیت (ع) درباره ثواب گرفتن روزه در روز عید غدیر اشاره میشود.
* قالَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ الصَّادِقَ ع: «صِیَامُ یَوْمِ غَدِیرِ خُمٍّ یَعْدِلُ صِیَامَ عُمُرِ الدُّنْیَا لَوْ عَاشَ إِنْسَانٌ ثُمَّ صَامَ مَا عَمَرَتِ الدُّنْیَا لَکَانَ لَهُ ثَوَابُ ذَلِکَ وَ صِیَامُهُ یَعْدِلُ عِنْدَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فِی کُلِّ عَامٍ مِائَةَ حَجَّةٍ وَ مِائَةَ عُمْرَةٍ مَبْرُورَاتٍ مُتَقَبَّلَاتٍ وَ هُوَ عِیدُ اللَّهِ الْأَکْبَرُ وَ مَا بَعَثَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ نَبِیّاً قَطُّ إِلَّا وَ تَعَیَّدَ فِی هَذَا الْیَوْمِ وَ عَرَفَ حُرْمَتَهُ وَ اسْمُهُ فِی السَّمَاءِ یَوْمُ الْعَهْدِ الْمَعْهُودِ وَ فِی الْأَرْضِ یَوْمُ الْمِیثَاقِ الْمَأْخُوذِ وَ الْجَمْعِ الْمَشْهُودِ»؛
روزه در روز غدیر خم معادل روزهی تمام عمر دنیاست اگر کسی به اندازه تمام عمر دنیا زنده بماند و تمام آن را روزه بگیرد ثواب آن به اندازه ثواب روزه در روز غدیر است و روزه روز غدیر نزد خداوند عزوجّل معادل صد حج و صد عمره مقبول است و روز غدیر عید بزرگ الهی است و خداوند عز و جل هیچ پیغمبرى را مبعوث نکرده مگر آنکه این روز را عید گرفته است و حرمت آن را دانسته است و نامش در آسمان روز عهد معهود است و نامش در زمین روز میثاق مأخوذ و جمع مشهود است. (منبع: تهذیب الأحکام، ج 3، ص 143)
* سَیِّدِی تَأْمُرُنِی بِصِیَامِهِ قَالَ لِی إِی وَ اللَّهِ إِی وَ اللَّهِ إِی وَ اللَّهِ إِنَّهُ الْیَوْمُ الَّذِی تَابَ اللَّهُ فِیهِ عَلَى آدَمَ ع فَصَامَهُ [فَصَامَ ] شُکْراً لِلَّهِ وَ إِنَّهُ الْیَوْمُ الَّذِی نَجَّى اللَّهُ تَعَالَى فِیهِ إِبْرَاهِیمَ ع مِنَ النَّارِ فَصَامَ شُکْراً لِلَّهِ تَعَالَى عَلَى ذَلِکَ الْیَوْمِ وَ إِنَّهُ الْیَوْمُ الَّذِی أَقَامَ مُوسَى هَارُونَ ع عَلَماً فَصَامَ شُکْراً لِلَّهِ تَعَالَى ذَلِکَ الْیَوْمَ وَ إِنَّهُ الْیَوْمُ الَّذِی أَظْهَرَ عِیسَى ع وَصِیَّهُ شَمْعُونَ الصَّفَا فَصَامَ شُکْراً لِلَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ ذَلِکَ [عَلَى ذَلِکَ ] الْیَوْمِ وَ إِنَّهُ الْیَوْمُ الَّذِی أَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ ص عَلِیّاً لِلنَّاسِ عَلَماً وَ أَبَانَ فِیهِ فَضْلَهُ وَ وَصِیَّهُ فَصَامَ شُکْراً لِلَّهِ تَبَارَکَ وَ تَعَالَى ذَلِکَ الْیَوْمِ وَ إِنَّهُ لَیَوْمُ صِیَامٍ وَ قِیَامٍ وَ إِطْعَامٍ وَ صِلَةِ الْإِخْوَانِ وَ فِیهِ مَرَضَاتُ الرَّحْمَنِ وَ مَرْغَمَةُ الشَّیْطَان؛
مفضّل بن عمر میگوید به امام صادق (ع) عرض کردم: ... سرورم مرا به روزه آن روز ( غدیر خم) أمر میکنید؟ امام (ع) سه مرتبه فرمود: آری به خدا قسم. روز غدیر خم همان روزی است که خداوند توبه آدم ع را پذیرفت، پس به شکرانه اش آن روز را روزه گرفت. روز غدیر خم همان روزی است که خداوند متعال ابراهیم (ع) را از آتش نجات داد، پس به شکرانه اش آن روز را برای خداوند متعال روزه گرفت. روز غدیر خم همان روزی است که موسی (ع) هارون را به عنوان نشانه بر پا کرد، پس به شکرانهاش آن روز را برای خداوند متعال روزه گرفت. روز غدیر خم همان روزی است که عیسی (ع) وصیّ خود، شمعون صفا را منصوب کرد، پس به شکرانه اش آن روز را برای خداوند عز و جل روزه گرفت. روز غدیر خم همان روزی است که رسول خدا (ص) علی (ع) را بعنوان نشانه بر پا کرد و فضیلت آنروز و وصیش را آشکار کرد، پس به شکرانهاش آن روز را برای خداوند تبارک و تعالی روزه گرفت و براستی روز غدیر، روز صیام و شب زنده داری و إطعام و صله برادران (مومن) است و در آن رضایت (خداوند) رحمان و ذلت و خواری شیطان است. (منبع: إقبال الأعمال، ج 1، ص 466)