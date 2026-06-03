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قادر آشنا در اختتامیه جشنواره ملی «ایران‌دخت»:

ملتی با پشتوانه فرهنگی، تاریخی و اسطوره‌ای هیچ‌گاه در برابر دشمنان تسلیم نمی‌شود

ملتی با پشتوانه فرهنگی، تاریخی و اسطوره‌ای هیچ‌گاه در برابر دشمنان تسلیم نمی‌شود
کد خبر : 1793709
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دبیر شورای فرهنگ عمومی کشور با تاکید بر ضرورت تقویت و پاسداری از هویت ایرانی در حوزه پوشاک گفت: پوشاک ایرانی ریشه در تمدن، فرهنگ و هویت ملی ما دارد و باید برای حفظ، ترویج و توسعه آن تلاش مضاعف صورت گیرد.

به گزارش ایلنا به نقل از دبیرخانه شورای فرهنگ عمومی کشور، قادر آشنا روز سه‌شنبه در آیین اختتامیه جشنواره ملی «ایران‌دخت» با قدردانی از فعالان، تولیدکنندگان و اصناف حوزه پوشاک اظهار کرد: فعالان این عرصه در دوران جنگ ۴۰ روزه، با وجود خسارت‌ها و آسیب‌های واردشده، فعالیت خود را متوقف نکردند و با روحیه‌ای مسئولانه به مسیر تولید و خدمت‌رسانی ادامه دادند. 

وی با اشاره به ریشه‌های تاریخی و فرهنگی ملت ایران افزود: تمدن چند هزار ساله، هویت ریشه‌دار و سرمایه‌های فرهنگی ایران اسلامی، مهم‌ترین عوامل پایداری و مقاومت ملت ایران در برابر تهدیدها و فشارها به شمار می‌روند. ملتی که از پشتوانه فرهنگی، تاریخی و اسطوره‌ای برخوردار است، هیچ‌گاه در برابر دشمنان تسلیم نخواهد شد. 

آشنا با اشاره به جایگاه بزرگان فرهنگ و ادب ایران از جمله فردوسی و سعدی و همچنین تاثیر اندیشه‌های سیاسی و عرفانی شیعه برگرفته از آموزه‌های امام علی (ع) تصریح کرد: ایران اسلامی با تکیه بر این میراث عظیم فرهنگی و معنوی، جایگاهی ممتاز در جهان دارد. نهج‌البلاغه و فرهنگ عاشورا از مهم‌ترین منابع هویت‌بخش جامعه ایرانی هستند و روحیه حمایت از مظلومان را در میان ملت ایران تقویت کرده‌اند. 

دبیر شورای فرهنگ عمومی کشور با بیان اینکه انقلاب اسلامی روحیه خودباوری را در جامعه نهادینه کرد، گفت: امام خمینی (ره) به ملت ایران آموخت که «نمی‌توانیم» را به «می‌توانیم» تبدیل کند. همین نگرش موجب شده است که ملت ایران در برابر دشواری‌ها و فشارها با اعتماد به نفس و اراده‌ای استوار ایستادگی کند. 

وی هویت ملی و انسجام اجتماعی را از مهم‌ترین سرمایه‌های کشور دانست و افزود: حفظ وحدت و همدلی مردم، ضامن تداوم پیشرفت و اقتدار ایران اسلامی است و باید از این سرمایه ارزشمند صیانت شود. 

آشنا در ادامه با اشاره به اهمیت توجه به مولفه‌های فرهنگی در حوزه پوشش و لباس اظهار کرد: عفت، پاکدامنی و آراستگی از عناصر مهم هویت فرهنگی جامعه ایرانی هستند و لازم است در حوزه تبیین، ترویج و عرضه این ارزش‌ها اقدامات موثرتری انجام شود. 

وی از طراحان، تولیدکنندگان و فعالان صنعت پوشاک خواست در تولید محصولات خود بیش از پیش به فرهنگ و هویت ایرانی توجه کنند و افزود: توسعه بسترهای تولید و عرضه پوشاک ایرانی می‌تواند ضمن تقویت هویت فرهنگی، به رونق اقتصادی این صنعت نیز کمک کند. 

مشاور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی همچنین از برنامه‌ریزی برای توسعه فعالیت‌های حوزه مد و لباس خبر داد و گفت: در کارگروه ساماندهی مد و لباس کشور تلاش می‌کنیم با همکاری دستگاه‌های مختلف، زمینه تقویت و رونق جشنواره‌های تخصصی این حوزه را فراهم کنیم تا شاهد پویایی بیشتر این صنعت و حمایت از تولیدات داخلی باشیم. 

در پایان این مراسم از برگزیدگان حوزه طراحی و دوخت پوشاک ایرانی اسلامی تقدیر شد.

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