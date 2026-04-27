استقبال چینیها از کتاب خاطرات رهبر شهید انقلاب
انتشار ترجمه چینی کتاب «خون دلی که لعل شد» در سکوهای انتشار چین با استقبال گسترده مخاطبان مواجه شده است.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، بر خلاف جبهه جنگ در وسعت بیانتهای نبرد نرم کنشها همیشه آن واکنشهای مرسوم و قابل پیشبینی نیستند. همانطور که بر اساس نظرسنجیها بعد از حادثه ۱۱ سپتامبر در سال ۲۰۰۱ فروش قرآن و علاقهمندی برای شناخت بیواسطه اسلام به سرعت افزایش یافت و بیشترین تمرکز ناشران غربی صرف تجدید چاپهای مکرر از این کتاب آسمانی شد در قبال حمله نهم حوت آمریکایی- صهیونی به خاک ایران و بدنبال آن شهادت مقتدرانه قائد امت نیز در همین راستا انگیزه عمومی برای شناخت شخصیت آیتالله خامنهای و گرایشها برای فهم درستی از انقلاب اسلامی در شرق آسیا بیش از پیش گزارش میشود.
جمهوری خلق چین به عنوان پرجمعیتترین کشور جهان همسو با تعاملات راهبردی و تاریخی خود با ایران در حوزههای علمی، فرهنگی و هنری نیز برنامههای مناسبتی و بلندمدتی را پیگیری میکند که انتشار ترجمه چینی کتاب «خون دلی که لعل شد» پس از شهادت عالیترین مقام اجرایی کشور در جریان جنگ رمضان از جمله آنها است.
کتاب «خون دلی که لعل شد» به همت رایزنی فرهنگی کشورمان در چین با ترجمه چی ون دنگ، استاد دانشگاه مطالعات بینالمللی پکن همزمان با سیاُمین نمایشگاه بینالمللی کتاب پکن رونمایی و به بازار نشر چین عرضه شد.
افزون بر نسخه چاپی این اثر ۳۵۹ صفحهای به تازگی نسخه دیجیتالی آن نیز روی سکوهای انتشار برخط کشور چین در اختیار علاقمندان قرار گرفت که با استقبال گسترده مخاطبان همراه شده است.
انتشار بخشهایی از اثر در قالب خاطرات، یادداشتها و زندگینامه بیآلایش رهبر شهید انقلاب اسلامی در شبکههای اجتماعی چین حکایت از این اقبال و علاقهمندی در سپهر رایانهای چین دارد.
کتاب «خون دلی که لعل شد» حاوی خاطرات حضرت آیتالله العظمی سید علی خامنهای از زندانها و تبعید دوران مبارزات انقلاب اسلامی است. این کتاب ترجمهی فارسی کتاب «إنّ مع الصّبر نصراً» است که پیش از این به زبان عربی در بیروت منتشر و توسط سیّد حسن نصرالله معرّفی شد.
آنچه کتاب خون دلی که لعل شد را از کتابهای مشابه متمایز میکند، بیان حکمتها، درسها و عبرتهایی است که به فراخور بحثها بیان شده و هر کدام از آنها میتواند چراغ راهی برای آشنایی مخاطب کتاب بویژه جوانان عزیز با فجایع رژیم منحوس پهلوی و همچنین سختیها، مرارتها و رنجهای مبارزان و در مقابل پایمردیها، مقاومتها، خلوص و ایمان انقلابیون باشد. زندگینامه خودنوشتِ معظّمٌله، تصاویر مرتبط، و نمایههای مختلف از دیگر بخشهای این کتاب است.