اجرای «چند سال پیش» از ۱۰ اردیبهشت آغاز می‌شود

اجرای «چند سال پیش» از ۱۰ اردیبهشت آغاز می‌شود
نمایش «چند سال پیش» به کارگردانی مهرداد ضیایی از ۱۰ اردیبهشت در تماشاخانه ایران‌شهر روی صحنه می‌رود.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی تماشاخانه ایران‌شهر، نمایش «چند سال پیش» به قلم کهبد تاراج، با طراحی و کارگردانی مهرداد ضیایی اجراهای خود را از پنجشنبه ۱۰ اردیبهشت در تماشاخانه ایران‌شهر آغاز می‌کند. این اثر نمایشی که به پنج رویداد مهم در تاریخ معاصر تهران می‌پردازد، از آثار برگزیده هفتمین جشنواره تئاتر شهر است. 

نمایش «چند سال پیش» با بازی (به ترتیب ورود) فرنوش نیک‌اندیش، مجید رحمتی، شادی ضیایی، صدرا سبحانیان، کیمیا رفیق، شهاب عباسیان، جواد پورزند، آتیه جاوید، نوشین مینایی‌فرد، رابعه نیک‌طلب، ساینا عطایی و مهرداد ضیایی، از ساعت ۲۰:۳۰ در سالن سمندریان روی صحنه می‌رود. 

طراحان و عوامل اجرایی نمایش عبارت‌اند از: اشکان میرچی برنامه ریز و دستیار اول کارگردان، کهرام تاراج مدیر تولید، امیرمحمد بحیرایی، ترنم عشوندی و مبینا قنادیان گروه کارگردانی، ماریا حاجی‌ها طراح گریم، مهرداد ضیایی طراح صحنه، رضا خضرایی طراح نور، نیما لبخنده طراح ویدئو مپینگ، بهزاد بختیاری طراح صدا و آهنگساز، شایان کیانی طراح گرافیک، عطیه حسنی طراح لباس، ایلیا شمس مشاور رسانه و تبلیغات، رضا جاویدی عکاس، امیرحسین مرادی پردازنده ویدئو مپینگ. 

علاقه‌مندان می‌توانند برای تهیه اینترنتی بلیت و اطلاعات بیشتر به سامانه تیوال مراجعه کنند.

