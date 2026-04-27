رونمایی از دیوارنگاره «به یادِ دریادلان دنا»

به گزارش ایلنا، دیوارنگاره جدید میدان راه‌آهن همزمان با اربعینِ تشییع ۸۴ شهید مظلوم ناوشکن دنا با اثری از صابر شیخ‌رضایی و با محوریت شهدای قهرمان ناوشکن دنا رونمایی شد.

این طرح با یک جمله از نخستین پیام رهبر معظم انقلاب آیت الله سید مجتبی خامنه‌ای به ارتش جمهوری اسلامی ایران به مناسبت «روز ارتش» مزین شده است: «سلام و درود خداوند متعال بر همه مجاهدان ارتش جمهوری اسلامی ایران»

این اثر به نیت پاسداشت یاد هشتاد و چهار شهید مظلوم ناوشکن دنا که در روزهای آغازین جنگ تحمیلی علیه ایران در ۱۳ اسفندماه ۱۴۰۴ توسط رژیم صهیونی ایالات متحده آمریکا مورد هدف قرار گرفتند، با ارائه چندین پیام همزمان طراحی و اجرا شد.

صابر شیخ رضایی در توضیح بیشتر اثرش نوشت: «این طرح نمایانگر «سلام و احترام نظامی» دلاوران ملت است به پرچم مقدس و سه رنگ ایران عزیز و نمایانگر اعتماد به خدای متعال و عزم راسخ دریادلان ایرانی در دفاع از مرزهای آبی ایران و عبور از موانع و محاصره‌های تحمیلی دشمنان و خط‌شکنی و فتح دریاها و اقیانوس‌های پیش روست. »

این اثر با الهام از عکس تاریخی بیعت همافران با امام خمینی (ره) (اثر مرحوم حسین پرتوی) و در امتداد همان مسیر، پرچم ایران را در نقطه طلایی و کانون توجه تصویر قرار داده است؛ طرحی مفهومی که با نمایش دریادلان بر عرشه ناوشکن دنا در کنار تداعی قله سپیدپوش دنا در پهنه آسمان، بر سربلندی، رشادت و جایگاه آسمانی این قهرمانان تأکید می‌کند.

