معاون وزیر فرهنگ:
تاکید بر جلب مشارکت هنرمندان با هر سلیقه و ایده/فعالیتهای نسل نو حمایت شود
معاون امور هنری وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با تاکید بر جلب مشارکت همه هنرمندان با هر سلیقه و ایده گفت: هر هنرمندی که تعلق خاطر به ایران دارد در چارچوب قوانین باید بتواند آثار خود را عرضه کند.
به گزارش ایلنا از روابط عمومی معاونت امور هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، مهدی شفیعی شنبه پنجم اردیبهشت ماه در آیین تودیع و معارفه مدیران کل هنرهای نمایشی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با اشاره به ظرفیتهای بالای هنر تئاتر در کشور اظهار کرد: ما امروز در منطقه جزو کشورهای هستیم که در حوزه هنرهای نمایشی حرفهای بسیاری برای گفتن داریم و شایسته است این توانمندی را با تلاش بیشتر و برنامهریزی دقیقتر به منصه ظهور برسانیم.
وی ضمن تقدیر از زحمات رضا مردانی مدیرکل سابق هنرهای نمایشی گفت: رضا مردانی در برگزاری جشنوارههای استانی تلاشهای قابل توجهی داشت و با وجود شرایط دشوار اجتماعی، بلافاصله پس از حضور در مرکز هنرهای نمایشی، پیگیری جشنوارهها را در دستور کار قرار داد. همچنین در ایام جنگ، اداره کل هنرهای نمایشی حضوری پررنگ داشت و در عبور از بحرانها مجدانه کوشش کرد.
شفیعی افزود: اتابک نادری نیز از هنرمندانی است که شناخت خوبی از تئاتر و جامعه هنری دارد. او با طی کردن سلسله مراتب مدیریتی از سطح کارشناسی، آشنایی کاملی با ساختار اداری و فرآیندهای تولید و عرضه تئاتر دارد. هنرمند بودن و تجربه کارگردانی، در کنار شناختهشدگی اجتماعی، از ویژگیهایی است که میتواند او را به مدیری موفق تبدیل کرده و به عنوان پلی میان هنرمندان هنرهای نمایشی و حاکمیت به خوبی ایفای نقش نماید.
معاون امور هنری وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی سپس با تاکید بر لزوم بازگشت مردم به فضاهای هنری از جمله تالارهای تئاتر و نگارخانهها اظهار کرد: این نکته بسیار مهم است و همه مدیران معاونت باید برای تحقق این مهم اهتمام ویژه داشته باشند. همچنین تمرکززدایی از فعالیتهای هنری و سپردن آنها به استانهای توانمند کشور از دیگر تاکیداتی است که در برنامههای وزیر فرهنگ و در حکم اهدایی او نیز به چشم میخورد که باید بدان به صورت ویژه نگاه کرد.
وی گفت: یکی از مهمترین نکاتی که تمامی مدیران معاونت باید مورد توجه قرار دهند جلب مشارکت همه هنرمندان با هر سلیقه و ایدهای است. هر هنرمندی که تعلق خاطر به ایران دارد در چارچوب قوانین باید بتواند آثار خود را عرضه کند.
شفیعی به حمایت از فعالیتهای نسل نو هنرمندان پرداخت و گفت: این نسل آیندهساز هنر کشور هستند و به ویژه بانوان باید بتوانند با کمترین حساسیت و در امنیت کامل به فعالیت بپردازند.
معاون وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی همچنین ارتقای خدمات اداری به متقاضیان را یک الزام دانست و افزود: هر چقدر هم کار انجام شود باید احساس کنیم که باز هم عقب هستیم و نیاز به فعالیت بیشتر است، پس باید با توان چند برابری به فعالیت بپردازیم تا بتوانیم خواستههای به حق هنرمندان و نیازهای هنری کشور را برطرف کنیم.
شفیعی گفت: توجه به احیا و عرضه اسناد فعالیتهای هنری گذشته و فراهم کردن زمینه پژوهشهای هنری از دیگر وظایف ما به عنوان مدیران هنری است. برای دستیابی به مدیریت موفق در حوزه هنر به ویژه تئاتر باید سه ضلع پژوهش، آموزش و اجرا به صورت متوازن مورد توجه قرار گیرد و از تمامی ظرفیتهای موجود برای رشد و بالندگی این هنر بهره برده شود.