پیوستن وزیر میراثفرهنگی و ۱۰ هزار نفر از کارکنان این وزارتخانه به پویش «ایرانِ ما» هلالاحمر
رئیس جمعیت هلالاحمر با ارائه گزارشی جامع از عملکرد این نهاد در جریان جنگ جنگ رمضان، از ثبت بیش از ۶ هزار عملیات امداد و نجات و نجات هزاران شهروند از زیر آوار خبر داد و تاکید کرد: مستندسازی ابعاد انسانی و فرهنگی این جنایتها برای پیگیری در مجامع بینالمللی با جدیت در حال انجام است.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی وزارت میراثفرهنگی، پیرحسین کولیوند، رئیس جمعیت هلالاحمر، ظهر امروز شنبه ۵ اردیبهشت ۱۴۰۵ در نشستی با حضور سیدرضا صالحیامیری، وزیر میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی، که در مرکز هوشمند رصد اطلاعات و دادهکاوی این جمعیت برگزار شد، به تشریح ابعاد عملیاتی و راهبردی خدمات امداد و نجات در جریان جنگ تحمیلی سوم (جنگ رمضان) پرداخت.
وی با ارائه آمار از گستره خسارات وارده، اظهار داشت: در این جنگ، ۱۴۹ هزار و ۵۲۸ نقطه غیرنظامی دچار آسیب شد و در این میان، بیش از ۶ هزار عملیات امداد و نجات به ثبت رسید که حاصل آن، نجات ۷ هزار و ۲۱۵ نفر از زیر آوار بوده است.
کولیوند با تاکید بر رویکرد نظاممند هلالاحمر در مستندسازی رخدادها، تصریح کرد: فرآیند ثبت، ضبط و مستندسازی این جنایتها با هدف ارائه به نهادهای بینالمللی از جمله صلیب سرخ جهانی، دادستانی دیوان کیفری بینالمللی، سازمان ملل متحد و مراجع حقوق بشری در دستور کار قرار دارد.
رئیس جمعیت هلالاحمر در ادامه از برگزاری نشستهای تخصصی و مستمر با نهادهای بینالمللی خبر داد و افزود: در تعامل با صلیب سرخ جهانی، اسناد و شواهد مرتبط با آسیبهای واردشده—از جمله خسارات به مجموعه تاریخی کاخ سعدآباد—به نمایندگان این نهاد ارائه شده و آمادگی کامل برای انتقال سایر مستندات مربوط به ابنیه و میراثفرهنگی به مجامع بینالمللی وجود دارد.
وی با اشاره به پیوند میان حوزه امداد انسانی و صیانت از میراثفرهنگی، این همافزایی را نشانهای از رویکرد جامع هلالاحمر در مواجهه با بحرانها دانست و تاکید کرد: حفظ جان انسانها و صیانت از هویت تاریخی، دو وجه مکمل در مدیریت بحرانهای معاصر بهشمار میروند.
کولیوند همچنین به راهاندازی پویش مردمی «ایران ما» اشاره کرد و گفت: این پویش با هدف تقویت همبستگی ملی و جلب مشارکت اقشار مختلف، از هنرمندان تا مقامات داخلی و بینالمللی، شکل گرفته است.
وی افزود: پیوستن وزیر میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی به همراه بیش از ۱۰ هزار نفر از پرسنل این وزارتخانه، موجب تقویت سرمایه اجتماعی این حرکت و دلگرمی نیروهای امدادی شده است.
رئیس جمعیت هلالاحمر در جمعبندی سخنان خود، با تاکید بر تداوم رویکرد حرفهای، انسانی و بینالمللی این نهاد، خاطرنشان کرد: هلالاحمر با اتکا به تجربه میدانی، ظرفیت انسانی و پشتوانه اجتماعی، مسیر خود را در خدمترسانی، مستندسازی و پیگیری حقوقی با قوت ادامه خواهد داد.