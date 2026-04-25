حمایت صنوف خانه سینما از بیانیهٔ کانون کارگردانان سینمای ایران
بیانیه کانون کارگردانان سینمای ایران مورد حمایت سایر صنوف خانه سینما قرار گرفت.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی خانه سینما، «سی» صنف و انجمن عضو خانه سینما ضمن حمایت از دغدغههای حرفهای و معیشتی مطرح شده در بیانیه کانون کارگردانان سینمای ایران و با تأکید بر رسالت صنفی خود در پاسداری از شأن و منزلت هنرمندان و فعالان صنعت سینمای ایران، نگرانی عمیق خود را نسبت به دشواریهای معیشتی و رکود فراگیری که بر پیکره سینما سایه افکنده، اعلام داشتند.
آنچه امروز سینمای ایران تجربه میکند، صرفاً توقف پروژهها نیست؛ بلکه گسست پیوندهای حیاتی است که تار و پود این صنعت فرهنگی را تشکیل میدهند. اختلال در چرخه تولید و کمبود فرصتهای شغلی، نه تنها سفرههای هنرمندان را تهی ساخته، که روح و انگیزه ایشان را نیز خدشهدار کرده است. این تلنگری است که کانون کارگردانان تلاش کرده با صدایی رسا به گوش مسئولان رسانده و انتظار توجهی درخور و اقدامی شایسته را دارد.
نبود نظام حمایتی کارآمد، فقدان بیمه بیکاری، محدود بودن پوششهای تأمین اجتماعی و بیتوجهی طولانی مدت به وضعیت بازنشستگی، امروز بیش از هر زمان دیگری خود را بهعنوان نقاط آسیبپذیر این حرفه نشان دادهاند.
ارتقای سازوکارهای بیمهای، ایجاد حمایتهای پایدار از تولید و ضمانت سرمایه در شرایط خاص نظیر جنگ، ساماندهی وضعیت اشتغال و بهبود شرایط بازنشستگی، نه تنها مطالبهای صنفی، بلکه ضرورتی برای استمرار حیات فرهنگی و خلاقه سینمای ایران است، بر این باوریم که تقویت بنیانهای حرفهای سینما تنها با همیاری نهادی، برنامهریزی سنجیده و همراهی و توجه مؤثر دستگاههای متولی فرهنگ و هنر ممکن خواهد بود.
در پایان تأکید میکنیم پاسداشت امنیت شغلی و کرامت نیروی انسانی سینما، پیششرط صیانت از این میراث هنری و حرفهای است و نادیده گرفتن این وضعیت میتواند سرنوشت بیش از ۷ هزار خانواده را در هالهای از ابهام قرار دهد.
شورای عالی تهیهکنندگان و توزیعکنندگان سینما
انجمن صنفی بازیگران سینما
انجمن صنفی فیلمنامهنویسان سینما
انجمن صنفی فیلمبرداران سینما
انجمن صنفی طراحان فیلم سینما
انجمن صنفی تدوینگران سینما
انجمن صنفی چهرهپردازان سینما
انجمن صنفی پخش کنندگان فیلم
انجمن صنفی تهیه کنندگان سینمای مستند
انجمن صنفی کارگردانان سینمای مستند
انجمن صنفی برنامه ریزان و دستیاران کارگردان سینما
انجمن صنفی صدابرداران و صداگذاران سینما
انجمن صنفی مدیران تولید سینما
انجمن صنفی منشیان صحنه سینما
کانون آهنگسازان سینمای ایران
انجمن صنفی دستیاران فیلمبردار سینما
انجمن صنفی طراحلن فنی و مجریان صحنه
انجمن صنفی مدیران و دستیاران تدارکات
انجمن گویندگان و سرپرستان گفتار فیلم
انجمن جلوههای بصری سینما
انجمن صنفی تبلیغات سینما
انجمن صنفی عکاسان سینما
انجمن صنفی بازیگران بدلکار سینما
انجمن جلوههای ویژه میدانی سینما
انجمن صنفی لابراتوار فیلم سینما
انجمن صنفی مدیران سینما
انجمن صنفی فیلمسازان انیمیشن
نجمن صنفی منتقدان و نویسندگان آثار سینمایی
انجمن صنفی مدرسان سینما
انجمن فیلم کوتاه ایران