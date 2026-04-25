به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، شیخ ابراهیم زکزاکی در مراسم بزرگداشت حضرت آیت‌الله خامنه‌ای (ره) که به همت جنبش اسلامی شیعیان نیجریه و با همکاری رایزنی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در ابوجا برگزار شد، در سخنانی به زبان هوسا گفت: ما بر عهد خود باقی می‌مانیم. به سید قائد می‌گوییم «تو خون خود را برای ما دادی و خون تو هدر نرفته است. این چهل روز، تأثیر خون تو را به ما نشان داده است و می‌دانیم که سال‌های آینده حتی بیشتر آشکار خواهد شد».

وی افزود: ما بر آنچه که تو برای آن جان خود را فدا کردی، استوار می‌مانیم و عقب‌نشینی نخواهیم کرد. ما بر راه تو تا زمانی که این دین بر سراسر جهان غالب شود، باقی می‌مانیم. از خداوند متعال می‌خواهیم که ظهور قائم (عج) را تسریع بخشد.

رهبر جنبش اسلامی نیجریه با بیان این که شهادت سید قائد جنبه‌هایی مشابه با شهادت امام حسین (ع) در کربلا دارد، گفت: امام حسین (ع) در کربلا جان خود را فدا کرد تا حق را از باطل و عدالت را از ظلم تشخیص دهد و راه واقعی رهبری را نه تنها برای امت اسلام، بلکه برای تمام بشریت نشان دهد. «امام حسین (ع) جان خود را در کربلا فدا کرد تا به بشریت نشان دهد که حق کجاست، دین کجاست و رهبر برحق کیست»، «نه تنها بشریت، بلکه تمام بشریت فهمیدند که عدالت کجاست و ظلم کجاست».

شیخ زکزاکی اظهار داشت: اینکه چگونه امام حسین (ع) به همراه یاران و خانواده‌اش در دشت‌های بیابان با این نیت که مخفیانه کشته شوند، دستگیر شدند اما پس از کشته شدن آن‌ها، تنها در عرض چهل روز، قاتلان آن‌ها تحقیر و رسوا شدند، تا جایی که یزید مجبور شد تمام شرایط تعیین شده توسط امام زین العابدین (ع) را قبل از بازگشت آن‌ها به مدینه بپذیرد. ببینید، آنچه آن‌ها انتظار داشتند، محقق نشد. فداکاری امام حسین (ع) این دین را احیا کرد و مشخص کرد که حق کجاست و ظالم کیست.

وی همچنین، بیان کرد: در مورد سید علی خامنه‌ای، او می‌دانست که شهید خواهد شد. در واقع، خداوند متعال شهادت او را به تأخیر انداخته بود. از سال ۱۹۸۰ میلادی، بُمبی برای او کار گذاشته بودند که منفجر شد و او را بدون نفس به بیمارستان منتقل کردند اما بعداً نفسش را به دست آورد اما منجر به از دست دادن کامل عملکرد دست راستش شد.

شیخ زکزاکی: نام رهبر شهید ایران به نمادی از مقاومت تبدیل شده است

شیخ زکزاکی ادامه داد: خداوند شهادت او را ۴۶ سال به تأخیر انداخت. او واقعاً یک شهید است. مهم این است که او می‌دانست کشته خواهد شد اما با این حال محکم ایستاد تا هر بلایی که سر قومش بیاید، سر خودش هم بیاید. حتی کسانی که با او بودند، می‌دانستند چه بلایی سرشان می‌آید (شهادت)، با این حال با او ثابت قدم ماندند؛ همانطور که کسانی که با امام حسین (ع) بودند، گفتند تا آخر با او می‌مانند. این افراد نیز می‌دانستند چه بلایی سرشان می‌آید و آنچه سرشان آمد، واقعاً سرشان آمد.

رهبر جنبش اسلامی نیجریه گفت: وقتی دشمنان این افراد را کشتند، فکر کردند که کارشان با رهبر معظم انقلاب و فرماندهان ارشد نظامی از جمله هر چهل فرمانده، تمام شده است. دشمنان در ابتدا فرض کردند که این ماجرا فقط چهار روز طول خواهد کشید؛ اینکه آن‌ها رهبر و فرماندهان ارشد را از بین خواهند برد، سپس مردم که از دولت خسته شده بودند، قیام کرده و آن را رد خواهند کرد و این پایان ماجرا خواهد بود و منجر به تغییر دولت می‌شود. آن‌ها ادعا کردند که قرار است مردم را از چنگال آن دولت «نجات» دهند.

وی تصریح کرد: شهادت سید قائد، منافقان را نیز آشکار کرده است؛ کسانی که ادعای دفاع از اماکن مقدس را دارند، در حالی که در واقع دشمن هستند. همچنین نشان داده است که هر آنچه آمریکا در این کشورها مستقر کرده است، با هدف مقابله با جمهوری اسلامی ایران و کمک به ایجاد اسرائیل بزرگ است.

زکزاکی افزود: شهادت سید قائد نشان داد که اگر شاه - پادشاهی که از آن حمایت می‌کردند - بود، آن‌ها نگران جنگ با ایران نبودند. اما این انقلاب اسلامی است که آن‌ها با آن مخالف هستند. آن‌ها سعی کردند آن را سرکوب کنند و حتی اگر از گسترش جهانی آن می‌ترسیدند، قبلاً گسترش یافته است. کسانی که دشمن بودند، اکنون عقب‌نشینی کرده‌اند. بسیاری از مردم از دشمنی روی برگردانده‌اند و آگاهی همچنان در حال افزایش است.

وی اذعان کرد: جنگی که در پیش گرفته است، برای خودش به عنوان یک کشور نیست، بلکه برای کل بشریت و برای همه آزادگان است. همه کسانی که به دنبال عدالت و آزادی هستند، اکنون از آن درس می‌گیرند.

پیام شیخ زکزاکی در تجلیل از مقام رهبر شهید: خون تو الهام‌بخش مقاومت و بیداری است

غلامرضا مهدوی رجا، سفیر جمهوری اسلامی ایران در نیجریه در این نشست، گفت: چهل روز از روزهایی که غم عمیقی را برای یک ملت به بار آورد، می‌گذرد؛ روزهایی که نام‌های خاصی را در حافظه جمعی ما حک کردند. در میان آن‌ها نام آیت‌الله سید علی خامنه‌ای، رهبر شهید ایران، به چشم می‌خورد که شهادتش تأثیر عمیق و ماندگاری بر وجدان ملت گذاشته است. نام او امروز نه تنها به عنوان یک خاطره، بلکه به عنوان نمادی از مقاومت، اعتقاد و استواری پابرجاست. در کنار این، یاد کودکان بی‌گناه، دانش‌آموزان شهید مدرسه طیبه در شهرستان میناب که جانشان به طرز غم‌انگیزی گرفته شد، بیش از همه بر قلب‌های ما سنگینی می‌کند.

رجا تأکید کرد: با این حال، ملت‌ها تنها با غم و اندوه تعریف نمی‌شوند. آنچه یک ملت را تعریف می‌کند، نحوه ایستادگی آن در برابر سختی‌ها است. مردم ایران، در طول تاریخ، ملتی صلح‌طلب بوده‌اند - ملتی که به اصول حسن همجواری احترام گذاشته و آغازگر تجاوز نبوده است اما همین ملت هرگز در مواجهه با تهدیدها علیه سرزمین، مردم و حاکمیت خود سکوت نکرده است.

سفیر ایران خاطرنشان ساخت: در طول این چهل روز، این حقیقت بار دیگر آشکار شده است. مردم ایران در مواجهه با فشار و تهدید، محکم ایستادند. امروز، پس از این چهل روز مقاومت، شاهد یک تحول قابل توجه هستیم. حرکتی به سوی آتش‌بس و توقف خصومت‌ها شکل گرفته است و چارچوب‌هایی برای کاهش تنش پذیرفته شده است. این تحول صرفاً یک رویداد سیاسی نیست؛ بلکه بازتاب روشنی از قدرت اراده یک ملت است. وقتی مردمی قاطعانه از حقوق خود دفاع می‌کنند، واقعیت دیگران را وادار به پذیرش آن می‌کند. این چهل روز یک تجربه تاریخی بوده است. تجربه‌ای که نشان داده وحدت ملی چقدر می‌تواند تعیین‌کننده باشد.

