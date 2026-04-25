برگزاری کارگاه خلق کاریکاتور «تون و طبس»

به گزارش ایلنا، خانه کاریکاتور ایران، کارگاه خلق اثر با موضوع دومین شکست عملیات زمینی آمریکا به خاک ایران هم‌زمان با سالروز حادثه طبس با عنوان «تون و طبس» برگزار می‌شود.

این کارگاه، از روز یکشنبه ۶ اردیبهشت ۱۴۰۵ ساعت ۱۵ در خانه کاریکاتور ایران واقع در اتوبان شهید حقانی شمال، خروجی شهید احمدی روشن، خیابان ورزش، شماره ۴۴ برگزار می‌شود.

هنرمندان گرامی می‌توانند برای شرکت در این کارگاه به‌صورت حضوری یا آنلاین روز شنبه ۵ اردیبهشت از ساعت ۱۰ تا ۱۶ با شماره ۲۲۸۶۸۶۰۰ تماس حاصل کنند.

