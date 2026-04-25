ارائه خدمات کتابخانه ملی ایران تا ساعت ۲۱

ارائه خدمات کتابخانه ملی ایران تا ساعت ۲۱
در راستای تسهیل دسترسی پژوهشگران و اعضا، ساعت فعالیت تالارهای مطالعه کتابخانه ملی ایران از روز شنبه تا ساعت ۲۱ افزایش یافت.

به گزارش ایلنا، در راستای ارتقای سطح خدمات‌رسانی و پاسخ‌گویی بهتر به نیازهای پژوهشگران و اعضای کتابخانه ملی، ساعت کار شیفت روزانه کتابخانه ملی ایران از روز شنبه، ۵ اردیبهشت ماه ۱۴۰۵، به روال پیشین بازمی‌گردد و مراجعان می‌توانند تا ساعت ۲۱ از خدمات این مجموعه بهره‌مند شوند. 

بر این اساس، ارائه خدمات کتابخانه‌ای با افزایش زمان فعالیت تا ساعت ۲۱ ادامه می‌یابد و امکان بهره‌مندی گسترده‌تر پژوهشگران از منابع و امکانات این مجموعه فراهم می‌شود. در عین حال، شیفت شبانه کتابخانه که پیش‌تر تا ساعت ۲۴ فعال بود، با توجه به شرایط جاری کشور، به صورت موقت و تا اطلاع ثانوی متوقف شده است. بدیهی است هرگونه تغییر در ساعات فعالیت این مجموعه، از طریق وب‌سایت سازمان و پیام‌رسان «بله» به اطلاع پژوهشگران و اعضای گرامی خواهد رسید.

 

