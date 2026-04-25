انتشار فراخوان پذیرش مقاله در فصلنامه «مطالعات فضای مجازی و رسانههای اجتماعی»
به گزارش ایلنا به نقل از پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات، نشریه «مطالعات فضای مجازی و رسانههای اجتماعی» از استادان دانشگاه، پژوهشگران و دانشجویان علاقهمند به حوزههای رسانه، برای انتشار مقالههای علمی، دعوت میکند.
محورها و اولویتهای موضوعی:
شیوههای اقناعسازی فضای مجازی رسانه ملی در جنگ رمضان
تحلیل تأثیر رسانه ملی در فضای مجازی بر مخاطبان ایرانی در جنگ رمضان
تحلیل بازنمایی جنگ رمضان در رسانههای اجتماعی و پیامرسانهای ایرانی
تحلیل تأثیر قطع اینترنت بینالمللی بر کارکرد کاربران ایرانی در جنگ رمضان
تحلیل محتوای مطبوعات آنلاین ایران در جنگ رمضان
تحلیل محتوای خبرگزاریها در جنگ رمضان
تحلیل تاکتیکهای پروپاگاندا و عملیات روانی درپیام رسانهای ایرانی در جنگ رمضان
تحلیل اخبار جنگ رمضان از منظر جنگ روایتها و انتشار اخبار جعلی در فضای مجازی
و دیگر مسائل مربوط به فضای مجازی و رسانههای اجتماعی در جنگ رمضان
سردبیر فصلنامه: امیدعلی مسعودی
به گزارش ایرنا نشریه مطالعات فضای مجازی و رسانههای اجتماعی یک فصلنامه است که از سوی پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات، با هدف طرح مسائل فرهنگی و ارتباطاتی در ایران منتشر میشود.
این نشریه در تلاش است با توجه به تحولات عرصه فناوریهای ارتباطی در فضای نوپدید مجازی و پدیدار شدن رسانههای اجتماعی، ضمن طرح و شناخت مسائل و انواع پدیدهها و رویدادهای نوظهور مرتبط با تحولات فضای مجازی در جامعه ایران و جهان و نیز توجه به آینده تحولات این عرصه، زمینهای برای پاسخ به پرسشهای پیش روی محققان، سیاستگذاران و همچنین حکمرانی فرهنگی و رسانهای در جمهوری اسلامی ایران فراهم آورد.