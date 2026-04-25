اتابک نادری مدیر کل هنرهای نمایشی شد

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی معاونت امور هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، آیین تودیع و معارفه مدیران کل هنرهای نمایشی کشور، عصر امروز شنبه پنجم اردیبهشت ماه با حضور مهدی شفیعی، معاون امور هنری وزیر، احمد حسین فتایی، مشاور اجرایی، مدیران کل ستادی معاونت، رییس انجمن هنرهای نمایشی، مدیر عامل خانه تئاتر، رییس تئاتر شهر و تالار هنر و حسین مسافر آستانه از هنرمندان پیشکسوت تئاتر کشور برگزار شد.

در این مراسم اتابک پور نادری با پیشنهاد معاون امور هنری و حکم وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی به سمت مدیر کل هنرهای نمایشی کشور منصوب شد.

در بخشی از حکم اهدایی سیدعباس صالحی آمده است:

نظر به تجربیات، توان و تعهد جنابعالی در عرصه هنرهای نمایشی و بنا بر پیشنهاد معاون محترم امور هنری به موجب این حکم به سمت « مدیر کل هنرهای نمایشی » منصوب می شوید. انتظار می رود با استفاده از تمامی ظرفیت های موجود در وزارت خانه، برنامه ریزی، و کوشش مجدانه و تعامل سازنده با هنرمندان هنرهای نمایشی، گام های موثری در توسعه کمی و کیفی هنرهای نمایشی بردارید.

اتابک پور نادری، کارگردان و بازیگر تئاتر، تلویزیون و سینما، از مدیران و فعالان تئاتر کشور است. او پیش از این، سمت‌هایی چون سرپرستی اداره‌کل هنرهای نمایشی، مدیریت مجموعه تئاتر شهر، مدیریت تماشاخانه سنگلج، مدیریت امور استان‌های اداره‌کل هنرهای نمایشی و دبیری و داوری جشنواره‌های متعدد را برعهده داشته است.

بازی در چندین نمایش صحنه‌ای،سریال های تلویزیونی و آثار سینمایی و نیز دریافت نشان درجه‌یک هنری در رشته هنرهای نمایشی در کارنامه او به چشم می‌خورد.

پیش از این و از تیر ماه 1404 رضا مردانی عهده دار این سمت بود که امروز از زحمات وی در دوره مدیریت هنرهای نمایشی کشور تجلیل و تقدیر شد.

