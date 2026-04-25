«هملت» برای تلویزیون دوبله شد

به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی سیما، این تله‌تئاتر در گونه هنری محصول انگلستان در سال ۲۰۱۵ قرار است از شبکه چهار سیما پخش شود.

مدیر دوبله این سینمایی رضا آفتابی و صدابردار آن فرشید فرجی است. آزاده اکبری، رضا الماسی، دانیال الیاسی، علیرضا باشکندی، کریم بیانی، جواد پزشکیان، شراره حضرتی، آرزو روشناس، حسین سرآبادانی، لادن سلطان پناه، ابوالفضل شاه بهرامی، زهره شکوفنده، خشایار شمشیرگران، سعید شیخ زاده، بهروز علی محمدی، پویا فهیمی، محمود قنبری، امیربهرام کاویانپور، کسری کیانی، علی منانی، اکبر منانی، امیر منوچهری، غلامرضا مهرزادیان، علی همت مومیوند، بهمن هاشمی، علیرضا ناصحی، صنم نکواقبال، نازنین یاری و رضا آفتابی صداپیشه‌های این اثر بوده‌اند.

خلاصه روایت این اثر از این قرار است که: هملت، شاهزاده‌ی دانمارک، باشنیدنِ خبرِ مرگِ پدرش به کاخِ پادشاهی می‌آید و می‌بیند عمویش، کلادیوس، بر تخت نشسته و بدون کوچک‌ترین احترامی به آداب و رسوم، با مادرش، ملکه گرترود، ازدواج کرده است. هملت از این اوضاع برمی‌آشوبد و بدگمان می‌شود. تا این که یک شب خواب می‌بیند، روحِ پدر به هملت می‌گوید کلادیوس او را از طریقِ چکاندنِ زهر در گوشش به‌وقتِ خواب کشته است و درخواستِ انتقام می‌کند. هملت قول می‌دهد از دستورِ او اطاعت کند.

نمایشنامه «هملت» یکی از بزرگ‌ترین شاهکارهای ویلیام شکسپیر، مشهورترین نمایشنامه‌نویس تمام دوران هاست. این نمایشنامه از این حیث که ساز و کارهای فساد عمیق در دستگاه پادشاهی دانمارک چندین قرن پیش را به نمایش می‌گذارد، حائز اهمیت است. اما یکی دیگر از مهم‌ترین ویژگی‌های درام شکسپیری، همه زمانی و همه مکانی بودن آن است. به طوری که نقد شکسپیر را به نظام پادشاهی دانمارک، می‌توان نقدی تند و تیز، محکم و استوار و بنیادین به همه نظام‌های فاسد و خودکامه پادشاهی و شاهنشاهی در همه زمان‌ها و مکان‌ها دانست. کنش‌های آتشین مزاج هملت در این نمایشنامه، در واقع ناشی از آسیب‌های عمیقی است که وی از این نظام آلوده دریافت کرده و او را در انتقامش از پادشاه کنونی دانمارک بسیار محق نشان می‌دهد. تله تئاتر هملت تلاش کرده که چنین درونمایه‌هایی را به خوبی در رسانه‌ای دیگر اقتباس کند و به تصویر کشد.

شبکه چهار، مسئولیت رصد این اثر را بر عهده داشته است و پس از طی مراحل تایید و روندهای ترجمه، ویراستاری و سپس دوبله این عنوان برای مخاطبان این شبکه پخش شد.

