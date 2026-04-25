آغاز ثبتنام برای نمایشگاه مجازی کتاب
قائممقام نمایشگاه بینالمللی کتاب تهران گفت: ثبتنام ناشران برای حضور در هفتمین نمایشگاه مجازی کتاب تهران از دوشنبه ۷ اردیبهشت (۱۴۰۵) آغاز میشود.
به گزارش ایلنا به نقل از ستاد خبری هفتمین نمایشگاه مجازی کتاب تهران، ابراهیم حیدری، قائممقام نمایشگاه بینالمللی کتاب تهران و مدیرعامل خانه کتاب و ادبیات ایران با اشاره به ضرورت تزریق دوباره نشاط فرهنگی به جامعه در شرایط آتشبس ناپایدار گفت: برگزاری نمایشگاه به صورت مجازی به زنده نگه داشتن عادت مطالعه و کاهش فشارهای روانی ناشی از جنگ کمک میکند و اقدامی عملی برای مقابله با آسیبهای روحی و شناختی است که دشمن ایجاد کرده است. همچنین این امکان بستری برای حمایت صنعت نشر، فروش ناشران و ایجاد نقدینگی برای آنهاست.
او با بیان اینکه در شرایط فعلی مردم ایران به خوراک فکری و روحی مناسب نیاز دارند، افزود: با تصمیم شورای سیاستگذاری نمایشگاه بین المللی کتاب تهران، برگزاری نمایشگاه به صورت مجازی در دستور کار قرار گرفت. این امکان به مردم اجازه میدهد بدون نگرانی از رفتوآمد یا محدودیتهای امنیتی، به کتابهای جدید دسترسی پیدا کنند.
قائممقام نمایشگاه بینالمللی کتاب تهران درباره زمانبندی ثبتنام ناشران برای حضور در این رویداد نیز اشاره کرد: ثبتنام ناشران داخلی از دوشنبه (هفتم اردیبهشت ۱۴۰۵) آغاز میشود و تا پنجشنبه (هفدهم اردیبهشت ۱۴۰۵) ادامه خواهد داشت. بنابراین ناشران داخلی متقاضی حضور در «هفتمین نمایشگاه مجازی کتاب تهران» میتوانند با مراجعه به نشانی ketab. ir ضوابط و شرایط حضور در این نمایشگاه را مشاهده کرده و نسبت به ثبتنام اقدام کنند.
او اضافه کرد: ناشران متقاضی حضور در این نمایشگاه میتوانند کتابهای خود را که از ابتدای سال ۱۴۰۲ به بعد منتشر کردهاند برای فروش عرضه کنند. همچنین خانه کتاب و ادبیات ایران آمادگی دارد مغایرتهای مرتبط با کتابهای ناشران در بانک اطلاعاتی کتاب را در قالب ضوابط اجرایی رفع کند. همچنین عضویت ناشران داخلی در سامانه «پست کتاب» بهمنظور بهرهمندی از یارانههای در نظر گرفتهشده برای پست کتاب، ویژه نمایشگاه مجازی کتاب تهران، الزامی است.
علاقهمندان برای کسب اطلاعات بیشتر میتوانند با مرکز پاسخگویی نمایشگاه مجازی کتاب به شماره ۹۱۰۰۹۸۹۸-۰۲۱ تماس بگیرند.