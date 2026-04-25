تغییرات در شبکه تهران؛ مدیران جدید منصوب شدند

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی شبکه تهران سیما، حسن ملکی سرپرست شبکه تهران در آئین تکریم و معارفه مدیران این شبکه با تأکید بر اینکه شبکه تهران باید همواره هویتی انقلابی، ولایی، اصول‌گرا و همسو با آرمان‌های نظام اسلامی داشته باشد، بیان کرد: مدیران گروه‌ها مکلف هستند ضمن التزام کامل به سند تحول رسانه ملی، خود را برای تولید برنامه تحت هر شرایط آماده کنند.

وی اضافه کرد: در موقعیت کنونی که شاهد نبرد میان جبهه حق و باطل و قدرت نمایی رزمندگان اسلام در میدان و مردم شجاع و غیور کشورمان در میادین و خیابان‌ها هستیم باید بازنمایی درستی از واقعیت میدان و خیابان و نیز چهره پنهان دشمن صورت گیرد.

سرپرست شبکه تهران توجه ویژه به شهرستان‌ها و روستاهای تهران را مهم دانست و پخش برخی برنامه‌های زنده از شهرستان‌ها و روستاها و تولید یک مستند فاخر در مورد روستاهای استان تهران را ضروری خواند.

وی یادآور شد: ترویج سبک زندگی ایرانی اسلامی و تولید برنامه‌های پرمحتوا و جذاب برای خانواده، خردسال، کودک، نوجوان و جوان را با توجه به جمعیت ۲۰ میلیونی استان تهران مهم در نظر بگیریم. انتظار می‌رود گروه کودک و خانواده در این زمینه ضمن حفظ و تقویت برنامه‌های برند خود مانند «به خانه بر می‌گردیم» و «رنگین کمان»، طرح‌ها و ایده‌های جدیدی را ارائه دهد.

در این آئین برمک بیات به عنوان مدیر گروه شهرستان ها، سید محمد هادی قاسم‌تبار به عنوان مدیر گروه کودک و خانواده و علی غریب‌نواز به عنوان مدیر گروه اجتماعی منصوب شدند.

همچنین در پایان از تلاش‌ها و مجاهدت‌های پیام ابراهیم‌پور و مجید خادمی‌زاده و نیز آسیه زارعی مدیران پیشین گروه‌های شهرستان ها، اجتماعی و کودک و خانواده قدردانی و برای آن‌ها از خداوند متعال توفیق روزافزون طلب شد.

