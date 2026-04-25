خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
عبیدی
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

اکران فیلم سینمایی «ضابط» از ۱۶ اردیبهشت در هنرو تجربه

کد خبر : 1777683
لینک کوتاه کپی شد.

فیلم سینمایی ضابط به کارگردانی رضا سخایی و تهیه‌کنندگی سعید هاشمی و کوشا دهقان از چهارشنبه ۱۶ اردیبهشت در گروه سینمایی هنرو تجربه اکران می‌شود.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط‌عمومی گروه سینمایی هنرو تجربه، فیلم سینمایی ضابط که بر اساس یک داستان واقعی ساخته شده است ماجرای زنی است که یک شب در اطراف تهران جلوی یک خودرو عبوری را می‌گیرد و از راننده خودرو درخواست کمک می‌کند.

نسیم ادبی، شهرزاد صانع، رضا سخایی و سیامک صفری بازیگران اصلی فیلم سینمایی ضابط هستند

فیلم سینمایی ضابط که کاملاً به‌صورت مستقل ساخته شده اولین تجربه کارگردانی رضا سخایی است رضا سخایی بیش از ۲۰ سال به‌عنوان دستیار و برنامه‌ریز با کارگردان‌های همچون علیرضا داودنژاد، داریوش مهرجویی، بهرام بیضائی، سیروس الوند، اصغر فرهادی، ابوالحسن داودی، آیدا پناهنده، محسن تنابنده همکاری داشته است.

عوامل این فیلم عبارت‌اند از:

نویسندگان: توماج نورایی، رضا سخایی، مدیر فیلم‌برداری: فرزاد نه کاخ، مدیر صدابرداری: حسن زاهدی، تدوین: حمید برزگر، اصلاح رنگ و نور: مهدی رشوند

مشاور پروژه: رضا کوهستانی، چهره‌پرداز: بهناز علی‌محمدی، ندا حقیقت‌گو

دستیار اول و برنامه‌ریز: توماج نورایی، دستیار دوم: پارسا حسینی، دستیار برنامه‌ریز: سودا با آبرو، منشی صحنه: آناهید روستا، عکاس: صبا قاسمی، فیلم‌بردار پشت‌صحنه: فائزه پیریایی، دستیار اول فیلم‌بردار: مجید خمیس‌آبادی، دستیار: رضا صمدی، امیر ساکی، جانشین تهیه: علیرضا قدیانی، مدیر تولید: پژمان داستان

امور مالی: فاطمه کشاورز، طراح و اجرا پوستر: عرشیا عبدالغنی، مدیر تدارکات: پژمان داستان، دستیار: علی فرهمند، خدمات: علی غلامی، سید علیرضا بازوبندی، منیژه حنجری نژاد، حمل‌ونقل: محمد پرهیزکار، محمد مسعودی، اصغر تحویلی، تهیه‌کنندگان: سعید هاشمی، کوشا دهقان، مجری طرح: سالار طهرانی مؤسسه سینمایی داریوش

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
پارسیان
بانک ملی
انزلی
ایران کیش
کرمان خودرو
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

قیمت میلگرد آجدار

دانلود آهنگ جدید