بررسی شخصیت ادبی رهبر شهید» در دانشگاه دهلی نو
به همت گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه دهلی و با همکاری انجمن شاعران پارسیگوی معاصر هند، رایزنی فرهنگی ایران و مرکز تحقیقات فارسی دهلی نو، نود و سومین نشست انجمن ادبی بیدل دهلوی با موضوع «بررسی شخصیت ادبی رهبر شهید» در تالار سعدی دانشگاه دهلی برگزار شد.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، هدف اصلی این برنامه، معرفی جایگاه ادبی و فرهنگی رهبر شهید، بررسی نقش و تأثیرگذاری ایشان در حوزههای شعر، ادبیات، کتابخوانی، نویسندگی و ترجمه و هنر و آشنایی نسل جوان با ابعاد کمتر شناختهشده شخصیت ایشان در هند بود.
این نشست با حضور جمعی چشمگیر از استادان برجسته، پژوهشگران، اندیشمندان و شخصیتهای فرهنگی از هند و ایران همراه بود. حضور گسترده دانشجویان و پژوهشگران رشته زبان و ادبیات فارسی از دانشگاهها و کالجهای مختلف، از ویژگیهای این نشست بود که نشاندهنده اهمیت و جایگاه ماندگار خدمات ادبی رهبر شهید در میان نسل جوان است.