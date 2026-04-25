بررسی شخصیت ادبی رهبر شهید» در دانشگاه دهلی نو

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، هدف اصلی این برنامه، معرفی جایگاه ادبی و فرهنگی رهبر شهید، بررسی نقش و تأثیرگذاری ایشان در حوزه‌های شعر، ادبیات، کتاب‌خوانی، نویسندگی و ترجمه و هنر و آشنایی نسل جوان با ابعاد کمتر شناخته‌شده شخصیت ایشان در هند بود.

این نشست با حضور جمعی چشم‌گیر از استادان برجسته، پژوهشگران، اندیشمندان و شخصیت‌های فرهنگی از هند و ایران همراه بود. حضور گسترده دانشجویان و پژوهشگران رشته زبان و ادبیات فارسی از دانشگاه‌ها و کالج‌های مختلف، از ویژگی‌های این نشست بود که نشان‌دهنده اهمیت و جایگاه ماندگار خدمات ادبی رهبر شهید در میان نسل جوان است.

انتهای پیام/