به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، سمان سری‌نگام، راهب بودایی و از چهره‌های فعال در عرصه سیاسی تایلند که در حال حاضر به‌عنوان معاون دبیرکل حزب حاکمیت مردمی تایلند و دبیرکل جنبش ملی دموکراسی ایفای مسئولیت می‌کند و فعالیت سیاسی خود را از سال ۱۹۸۶ آغاز و در طول سال‌های گذشته در رویدادهای سیاسی و اجتماعی مختلف نقش‌آفرینی داشته و علاوه بر فعالیت‌های سیاسی، در حوزه رسانه نیز حضوری مستمر دارد.

در این دیدار، رایزن فرهنگی کشورمان اظهار داشت: از همه عزیزانی که در این مدت با نیت خیر زحمت کشیدند، در برنامه‌های فرهنگی ما شرکت کردند و چه به‌صورت حضوری و چه مجازی در این مسیر همراه بودند، صمیمانه قدردانی واین حضورها نشانه‌ای از یک دغدغه مشترک برای ساختن جهانی آرام‌تر و صلح آمیزتر است.

