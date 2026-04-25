استاد دانشگاه جولا در تایلند:
آمریکا مغلوب مقاومت ایرانیها شد
از نگاه ایران، آمریکا در موقعیت «بنبست» قرار گرفته است. پیشبینیهای اولیه درباره فروپاشی سریع ایران هرگز محقق نشد و این کشور توانست مقاومت کند.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، کانال Money Chat Thailand با ۱.۱ میلیون دنبالکننده از شبکههای اقتصادی پرمخاطب در کشور تایلند است که در مصاحبه اخیر خود با «لوپونگ سایید» استاد علوم سیاسی از دانشگاه «جولا لونگکارن و تاماسارت» به بررسی آخرین اخبار حوزه ژئوپلیتیک و سیاست جهانی پرداخته است.
در این گفتوگوی تصویری که تاکنون نزدیک به یکصد هزار بازدید داشته «لوپونگ سایید»، ضمن تشریح آخرین تحولات جنگ آمریکا و اسرائیل علیه ایران میگوید: در شرایط فعلی که همه نگاهها به دور دوم مذاکرات و وضعیت آتشبس دوخته شده از تداوم صلح به معنای واقعی آن نشانههایی وجود ندارد و ابهامات زیادی درباره آینده این حمله نظامی همچنان وجود دارد.
این فعال نامآشنا در حوزه جنوبشرقی آسیا ادامه میدهد: مذاکرات اخیر عملاً شکست خورده است، زیرا آمریکا همان خواستههای قبلی خود را اعم از توقف کامل برنامه هستهای ایران، محدودسازی توان موشکی و واگذاری بخشی از کنترل تنگه هرمز را تکرار کرده است. حال این که در مقابل ایران این شروط را پیش از جنگ نیز رد کرده بود و پس از تحمل درگیریهای نظامی و ایراد خساراتها دلیلی برای پذیرش آنها نمیبیند.
وی تأکید میکند: از نگاه ایران، آمریکا در موقعیت «بنبست» قرار گرفته است. پیشبینیهای اولیه درباره فروپاشی سریع ایران هرگز محقق نشد و این کشور توانست مقاومت کند. همین مسئله باعث شد که آمریکا در حالتی مغلوب بهجای پیروزی سریع و قاطع وارد مرحلهای پیچیدهتر جنگ شود و هماکنون با اقدامات جدید مانند محاصره دریایی، سعی دارد اعاده حیثیت نموده و فشار حداکثری را دنبال کند.
فعالیت آمریکا در خلیجفارس بحرانها را دامن میزند
در مورد تنگه هرمز، این استاد دانشگاه معتقد است که اقدام آمریکا برای کنترل این مسیر حیاتی در خلیج فارس میتواند بحران را جهانیتر کند، زیرا کشورهایی مانند چین که وابسته به نفت این منطقه هستند، احتمالاً به این حضور فراسرزمینی واکنش نشان خواهند داد که اگر این برآورد محقق شود این شرایط سبب افزایش قیمت انرژی شده و فشار اقتصادی را بر بسیاری از کشورهای جهان تشدید خواهد کرد.
سایید درباره آتشبس گفت: این توقف موقت اقدامات در داخل ایران تقریباً به طور کامل رعایت شده است، اما برخی تلاشهای صورت پذیرفته از سوی اسرائیل در مناطقی از لبنان همچنان ادامه دارد. این موضوع نشان میدهد که صلح فعلی تا چه حدودی شکننده است و تضمینی برای تداوم آن وجود ندارد.
وی افزود: احتمال از سرگیری جنگ بالا است، بهویژه اگر مذاکرات آینده نیز به نتیجه نرسد. اختلافات اساسی بر سر برنامههای هستهای ایران و توان دفاعی آن به قدری عمیق است که رسیدن به توافق را دشوار میکند. در عین حال، هر دو طرف همچنان در تلاش برای تقویت توان نظامی خود هستند.