مسئله معیشت اعضای خانه تئاتر بررسی شد
مدیرعامل خانه تئاتر و روسای هیات های انجمنها و کانونهای خانه مسائل اعضا از جمله مشکلات معیشتی را بررسی کردند.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی خانه تئاتر، دیدار اعضای هیات مدیرههای انجمنها و کانونهای ۱۷ گانه خانه تئاتر با علیرضا گیلوری مدیرعامل برگزار شد.
گیلوری در ابتدای این جلسه گزارشی از اقدامات انجام شده درباره مسائل مختلف از جمله پیگیری بازداشتیهای دی ماه و اقدامات مربوط به وضعیت اعضا در جنگ تحمیلی سوم ارائه شد.
همچنین در این دیدار درباره اتفاقات اخیر کشور گفتگو شد.
بررسی مشکلات فعلی هنرمندان و ارائه راهکار برای برون رفت از این مسائل از دیگر بخشهای این دیدار بود.
بیمه هنرمندان، بزرگداشت هفته تئاتر، مشکلات گروه های اجرایی از جمله مسائلی بود که به طور جدی مورد بررسی قرار گرفت.