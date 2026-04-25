اکران فیلم «باغ کیانوش» در تایلند

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، این برنامه که به‌ صورت منظم و ماهانه برگزار می‌شود، تاکنون به نمایش بیش از ۲۰ اثر از سینمای ایران انجامیده و به یکی از بستر‌های فعال معرفی فرهنگ و هنر ایرانی در این کشور تبدیل شده است.

در ادامه این روند، استقبال مخاطبان تایلندی از آثار ایرانی، به‌ویژه در حوزه سینمای اجتماعی و خانوادگی، نشان‌دهنده ظرفیت بالای این آثار در برقراری ارتباط با فرهنگ‌های مختلف است.

تنوع موضوعی فیلم‌ها، از مسائل انسانی و اخلاقی گرفته تا روایت‌های بومی و فرهنگی، موجب شده که سینمای ایران بتواند تصویری واقعی، چندلایه و قابل‌درک از جامعه ایرانی به مخاطبان خارجی ارائه و زمینه‌ساز گفت‌و‌گو‌های فرهنگی عمیق‌تری گردد.

همچنین، برگزاری این اکران‌ها، فرصتی مناسب برای تعامل میان فعالان فرهنگی، هنرمندان و علاقه‌مندان سینما در دو کشور فراهم و استمرار این برنامه توانسته به توسعه همکاری‌های مشترک در حوزه تولیدات سینمایی، برگزاری جشنواره‌های تخصصی و تبادل تجربیات هنری منجر و جایگاه سینمای ایران را به‌عنوان یکی از جریان‌های تأثیرگذار فرهنگی بیش از پیش تقویت کند.

فیلم باغ کیانوش، یک اثر ایرانی در ژانر ماجراجویی، معمایی و خانوادگی است که بیشتر برای نوجوان‌ها ساخته شده و داستانی پرهیجان و در عین حال آموزنده را روایت می‌کند.

این فیلم درباره چند نوجوان است که به یک باغ قدیمی می‌روند و به‌طور اتفاقی وارد ماجرایی عجیب و رازآلود می‌شوند وکنجکاوی آنها باعث می‌شود قدم‌به‌قدم وارد دنیایی ناشناخته شوند؛ جایی که باید با ترس‌هایشان روبه‌رو شوند و تصمیم‌های مهمی بگیرند و در طول این مسیر، رابطه بین آنها عمیق‌تر می‌شود و مفهوم واقعی دوستی و همکاری را درک می‌کنند.

فضای فیلم ترکیبی از هیجان، رمز و راز و حس ماجراجویی و تلاش می‌کند با زبانی ساده، پیام‌هایی مثل شجاعت، مسئولیت‌پذیری و اهمیت کار گروهی را منتقل و شخصیت‌های نوجوان داستان طوری طراحی شده‌اند که مخاطب هم‌سن بتواند به‌راحتی با آنها ارتباط بگیرد و خودش را جای آنها تصور کند.

پیوند مستمر میان هنرمندان و مردم و تعامل فرهنگی میان ملت‌ها، یکی از مؤثرترین راه‌ها برای انتقال مفاهیم انسانی از طریق سینماست که استمرار این رویداد‌ها می‌تواند زمینه‌ساز معرفی هرچه بهتر فرهنگ و هنر ایرانی در عرصه بین‌الملل باشد و بستری مناسب برای رشد سینمای اجتماعی و مستقل ایران فراهم کند.

