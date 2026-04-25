اکران فیلم «باغ کیانوش» در تایلند
نمایش آثار سینمایی جمهوری اسلامی ایران در بانکوک پایتخت تایلند، در چارچوب همکاریهای فرهنگی دوجانبه، با اکران فیلم ایرانی «باغ کیانوش» در سازمان ملی آرشیو فیلم تایلند تداوم یافت.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، این برنامه که به صورت منظم و ماهانه برگزار میشود، تاکنون به نمایش بیش از ۲۰ اثر از سینمای ایران انجامیده و به یکی از بسترهای فعال معرفی فرهنگ و هنر ایرانی در این کشور تبدیل شده است.
در ادامه این روند، استقبال مخاطبان تایلندی از آثار ایرانی، بهویژه در حوزه سینمای اجتماعی و خانوادگی، نشاندهنده ظرفیت بالای این آثار در برقراری ارتباط با فرهنگهای مختلف است.
تنوع موضوعی فیلمها، از مسائل انسانی و اخلاقی گرفته تا روایتهای بومی و فرهنگی، موجب شده که سینمای ایران بتواند تصویری واقعی، چندلایه و قابلدرک از جامعه ایرانی به مخاطبان خارجی ارائه و زمینهساز گفتوگوهای فرهنگی عمیقتری گردد.
همچنین، برگزاری این اکرانها، فرصتی مناسب برای تعامل میان فعالان فرهنگی، هنرمندان و علاقهمندان سینما در دو کشور فراهم و استمرار این برنامه توانسته به توسعه همکاریهای مشترک در حوزه تولیدات سینمایی، برگزاری جشنوارههای تخصصی و تبادل تجربیات هنری منجر و جایگاه سینمای ایران را بهعنوان یکی از جریانهای تأثیرگذار فرهنگی بیش از پیش تقویت کند.
فیلم باغ کیانوش، یک اثر ایرانی در ژانر ماجراجویی، معمایی و خانوادگی است که بیشتر برای نوجوانها ساخته شده و داستانی پرهیجان و در عین حال آموزنده را روایت میکند.
این فیلم درباره چند نوجوان است که به یک باغ قدیمی میروند و بهطور اتفاقی وارد ماجرایی عجیب و رازآلود میشوند وکنجکاوی آنها باعث میشود قدمبهقدم وارد دنیایی ناشناخته شوند؛ جایی که باید با ترسهایشان روبهرو شوند و تصمیمهای مهمی بگیرند و در طول این مسیر، رابطه بین آنها عمیقتر میشود و مفهوم واقعی دوستی و همکاری را درک میکنند.
فضای فیلم ترکیبی از هیجان، رمز و راز و حس ماجراجویی و تلاش میکند با زبانی ساده، پیامهایی مثل شجاعت، مسئولیتپذیری و اهمیت کار گروهی را منتقل و شخصیتهای نوجوان داستان طوری طراحی شدهاند که مخاطب همسن بتواند بهراحتی با آنها ارتباط بگیرد و خودش را جای آنها تصور کند.
پیوند مستمر میان هنرمندان و مردم و تعامل فرهنگی میان ملتها، یکی از مؤثرترین راهها برای انتقال مفاهیم انسانی از طریق سینماست که استمرار این رویدادها میتواند زمینهساز معرفی هرچه بهتر فرهنگ و هنر ایرانی در عرصه بینالملل باشد و بستری مناسب برای رشد سینمای اجتماعی و مستقل ایران فراهم کند.