انتشار فراخوان عضوگیری انجمن منتقدان، نویسندگان و پژوهشگران تئاتر

انتشار فراخوان عضوگیری انجمن منتقدان، نویسندگان و پژوهشگران تئاتر
انجمن منتقدان، نویسندگان و پژوهشگران تئاتر، مطابق با اساسنامه خود، عضو جدید می‌پذیرد.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی خانه تئاتر، آغاز پذیرش مدارک متقاضیان از پنجم تا دهم اردیبهشت سال جاری است و تمدید نخواهد شد.

پس از پذیرش مدارک متقاضیان عضویت، هیأت مدیره انجمن حداکثر تا نیمه خرداد سال جاری پرونده‌ها را بررسی و نتایج را به متقاضیان اعلام می‌کند. 

 

تمامی منتقدان، نویسندگان، پژوهشگران و فعالان رسانه‌ای در رسانه‌های برخط یا غیربرخط که در زمینه تهیه و انتشار خبر، گزارش، یادداشت، ترجمه، پژوهش و نقد در حوزه تئاترفعال هستند، با طی مراحل لازم در زمان مقرر و در صورت دارا بودن شرایط عمومی زیر، می‌توانند به عضویت وابسته این انجمن صنفی درآیند: 

۱- دارا بودن تابعیت ایران. 

۲- برخورداری از حداقل پنج سال سابقه کار مداوم و حداقل چهار اثر منتشر شده در هر سال برای فعالان رسانه‌ای حوزه تئاتر یا سه اثر پژوهشی برای پژوهشگران حوزه تئاتر. (فقط کپی آثار متقاضی و سندِ سال انتشار اثر مد نظر است؛ از ارسال نسخه کامل نشریات خودداری شود.) 

دیگر مدارک لازم: کپی تمام صفحات شناسنامه، کپی کارت ملی، کپی آخرین مدرک تحصیلی، چهار قطعه عکس ۳در۴، رزومه شخصی و حرفه‌ای (به صورت تایپ شده)، ارائه فرم درخواست عضویت (که در ادامه این فراخوان آمده است.) 

۳- قبول و تعهد اجرای مقررات اساسنامه و مصوبات قانونی ارکان انجمن صنفی و پذیرش نتایج آن‌ها. 

۴-عدم عضویت در سایر انجمن‌های صنفی استانی یا سراسری و انجمن‌ها وابسته به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی یا انجمن هنرهای نمایشی که در زمینه‌های مشابه و به موازات این انجمن صنفی در حال فعالیت و انجام وظیفه در حوزه تئاتر و رسانه هستند. 

۵-ارائه درخواست عضویت و اسناد لازم (موید فعالیت حرفه‌ای ایشان در حرفه‌های مرتبط با فعالیت این انجمن) در موعد مقرر (پنجم تا دهم اردیبهشت ۱۴۰۵) و یا حضور موفق در مسابقه سالانه انجمن (کسب رتبه یا نامزدی در هر یک از بخش‌های مسابقه مطبوعاتی انجمن از سوی هیات داوران). 

۶-در صورت لزوم حضور یافتن در جلسه مصاحبه و ارزیابی پرونده و تائید درخواست عضویت ایشان از سوی اکثریت هیات مدیره وقت. 

۷-پرداخت حق ورودیه و حق عضویت انجمن (پس از تایید و پذیرش عضویت متقاضی توسط هیات مدیره انجمن). 

متقاضیان پس از جمع‌آوری مدارک خود و قرار دادن آن در داخل فولدر شفاف در بسته، و ارائه آن در بازه زمانی یاد شده در روزها و ساعات اداری، با سرکار خانم زهره فضلی (مسئول دبیرخانه انجمن) به شماره ۰۹۳۷۳۸۰۵۳۹۰ تماس گرفته و نسبت به ارسال مدارک خود هماهنگی و اقدام کنند.

 

