انتشار فراخوان عضوگیری انجمن منتقدان، نویسندگان و پژوهشگران تئاتر

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی خانه تئاتر، آغاز پذیرش مدارک متقاضیان از پنجم تا دهم اردیبهشت سال جاری است و تمدید نخواهد شد.

پس از پذیرش مدارک متقاضیان عضویت، هیأت مدیره انجمن حداکثر تا نیمه خرداد سال جاری پرونده‌ها را بررسی و نتایج را به متقاضیان اعلام می‌کند.

تمامی منتقدان، نویسندگان، پژوهشگران و فعالان رسانه‌ای در رسانه‌های برخط یا غیربرخط که در زمینه تهیه و انتشار خبر، گزارش، یادداشت، ترجمه، پژوهش و نقد در حوزه تئاترفعال هستند، با طی مراحل لازم در زمان مقرر و در صورت دارا بودن شرایط عمومی زیر، می‌توانند به عضویت وابسته این انجمن صنفی درآیند:

۱- دارا بودن تابعیت ایران.

۲- برخورداری از حداقل پنج سال سابقه کار مداوم و حداقل چهار اثر منتشر شده در هر سال برای فعالان رسانه‌ای حوزه تئاتر یا سه اثر پژوهشی برای پژوهشگران حوزه تئاتر. (فقط کپی آثار متقاضی و سندِ سال انتشار اثر مد نظر است؛ از ارسال نسخه کامل نشریات خودداری شود.)

دیگر مدارک لازم: کپی تمام صفحات شناسنامه، کپی کارت ملی، کپی آخرین مدرک تحصیلی، چهار قطعه عکس ۳در۴، رزومه شخصی و حرفه‌ای (به صورت تایپ شده)، ارائه فرم درخواست عضویت (که در ادامه این فراخوان آمده است.)

۳- قبول و تعهد اجرای مقررات اساسنامه و مصوبات قانونی ارکان انجمن صنفی و پذیرش نتایج آن‌ها.

۴-عدم عضویت در سایر انجمن‌های صنفی استانی یا سراسری و انجمن‌ها وابسته به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی یا انجمن هنرهای نمایشی که در زمینه‌های مشابه و به موازات این انجمن صنفی در حال فعالیت و انجام وظیفه در حوزه تئاتر و رسانه هستند.

۵-ارائه درخواست عضویت و اسناد لازم (موید فعالیت حرفه‌ای ایشان در حرفه‌های مرتبط با فعالیت این انجمن) در موعد مقرر (پنجم تا دهم اردیبهشت ۱۴۰۵) و یا حضور موفق در مسابقه سالانه انجمن (کسب رتبه یا نامزدی در هر یک از بخش‌های مسابقه مطبوعاتی انجمن از سوی هیات داوران).

۶-در صورت لزوم حضور یافتن در جلسه مصاحبه و ارزیابی پرونده و تائید درخواست عضویت ایشان از سوی اکثریت هیات مدیره وقت.

۷-پرداخت حق ورودیه و حق عضویت انجمن (پس از تایید و پذیرش عضویت متقاضی توسط هیات مدیره انجمن).

متقاضیان پس از جمع‌آوری مدارک خود و قرار دادن آن در داخل فولدر شفاف در بسته، و ارائه آن در بازه زمانی یاد شده در روزها و ساعات اداری، با سرکار خانم زهره فضلی (مسئول دبیرخانه انجمن) به شماره ۰۹۳۷۳۸۰۵۳۹۰ تماس گرفته و نسبت به ارسال مدارک خود هماهنگی و اقدام کنند.

