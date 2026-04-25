خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
عبیدی
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

نابودی لوکیشن یک سریال در پی حملات دشمن

لینک کوتاه کپی شد.

محل فیلمبرداری و دکور سریال «آقای دکتر» به تهیه‌کنندگی و کارگردانی مسعود ساکت‌اف بر اثر اصابت بمب‌های ارتش آمریکایی صهیونی به طور کامل ویران شد.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی سریال، ساکت‌اف درباره این حادثه گفت: خوشبختانه این حادثه خسارت جانی به همراه نداشت؛ اما دکور سریال به طور کامل نابود شد. 

این تهیه‌کننده درباره بازسازی دکور گفت: برای جلب حمایت و جبران خسارت در ستاد بحران شهرداری منطقه ۹ تشکیل پرونده داده‌ایم اما مشکل اینجاست که حمایت و جبران خسارت اماکنی مانند محل فیلمبرداری، در ستاد بحران پیش‌بینی نشده، درنتیجه متولی مشخصی برای بررسی و جبران خسارت وجود ندارد. 

سریال «آقای دکتر» در ژانر سیتکام با حضور بازیگران جوان برای پلتفرم زی‌ویژن در دست تولید است و ساترا مجوز تولید این سریال را در ۱۳ قسمت صادر کرده است. تاکنون ۴ قسمت از سریال ساخته شده و ۳ قسمت از آن در مرحله بازبینی و صدور مجوز پخش قرار دارد. 

دکور این سریال با مساحت ۵۰۰ متر مربع در یک سوله ۱۲۰۰ متری در ابتدای جاده فتح شهرک سینمایی پارسیان ساخته شده بود.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
پارسیان
بانک ملی
انزلی
ایران کیش
کرمان خودرو
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

قیمت میلگرد آجدار

دانلود آهنگ جدید