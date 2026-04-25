نابودی لوکیشن یک سریال در پی حملات دشمن

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی سریال، ساکت‌اف درباره این حادثه گفت: خوشبختانه این حادثه خسارت جانی به همراه نداشت؛ اما دکور سریال به طور کامل نابود شد.

این تهیه‌کننده درباره بازسازی دکور گفت: برای جلب حمایت و جبران خسارت در ستاد بحران شهرداری منطقه ۹ تشکیل پرونده داده‌ایم اما مشکل اینجاست که حمایت و جبران خسارت اماکنی مانند محل فیلمبرداری، در ستاد بحران پیش‌بینی نشده، درنتیجه متولی مشخصی برای بررسی و جبران خسارت وجود ندارد.

سریال «آقای دکتر» در ژانر سیتکام با حضور بازیگران جوان برای پلتفرم زی‌ویژن در دست تولید است و ساترا مجوز تولید این سریال را در ۱۳ قسمت صادر کرده است. تاکنون ۴ قسمت از سریال ساخته شده و ۳ قسمت از آن در مرحله بازبینی و صدور مجوز پخش قرار دارد.

دکور این سریال با مساحت ۵۰۰ متر مربع در یک سوله ۱۲۰۰ متری در ابتدای جاده فتح شهرک سینمایی پارسیان ساخته شده بود.

