به گزارش ایلنا، با پایان‌ یافتن رقابت‌های دوره جاری لیگ نخبگان آسیا، دو تیم الاهلی عربستان و ماشیدا ژاپن امشب (شنبه ۵ اردیبهشت ماه) از ساعت ۱۹:۴۵ در ورزشگاه ملک عبدالله شهر جده برای کسب عنوان قهرمانی به مصاف یکدیگر می‌روند. این مسابقه که از حساس‌ترین دیدارهای فصل محسوب می‌شود، با توجه به نمایش‌های درخشان دو تیم در مراحل گذشته، توجه علاقه‌مندان فوتبال در سراسر قاره آسیا را به خود جلب کرده است.

شبکه ورزش سیما به‌منظور پوشش کامل این رویداد ، دیدار فینال را به‌صورت زنده همراه با تحلیل کارشناسی پیش از بازی، ارائه نکات فنی حین مسابقه و گزارش اختصاصی از استودیو شبکه روی آنتن می‌برد.