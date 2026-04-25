پخش زنده فینال رقابتهای لیگ نخبگان آسیا
فینال رقابتهای لیگ نخبگان آسیا امشب با رویارویی الاهلی عربستان و ماشیدا ژاپن برگزار میشود و شبکه ورزش سیما این دیدار را بهصورت زنده همراه با تحلیل و گزارش اختصاصی پخش خواهد کرد.
به گزارش ایلنا، با پایان یافتن رقابتهای دوره جاری لیگ نخبگان آسیا، دو تیم الاهلی عربستان و ماشیدا ژاپن امشب (شنبه ۵ اردیبهشت ماه) از ساعت ۱۹:۴۵ در ورزشگاه ملک عبدالله شهر جده برای کسب عنوان قهرمانی به مصاف یکدیگر میروند. این مسابقه که از حساسترین دیدارهای فصل محسوب میشود، با توجه به نمایشهای درخشان دو تیم در مراحل گذشته، توجه علاقهمندان فوتبال در سراسر قاره آسیا را به خود جلب کرده است.
شبکه ورزش سیما بهمنظور پوشش کامل این رویداد ، دیدار فینال را بهصورت زنده همراه با تحلیل کارشناسی پیش از بازی، ارائه نکات فنی حین مسابقه و گزارش اختصاصی از استودیو شبکه روی آنتن میبرد.