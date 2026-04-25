«کتاببازی» با محور مقاومت کلید خورد
پویش «کتاببازی» در تازهترین دوره خود با عنوان «کتابهایی برای این روزها» با محور ایستادگی، هویت ملی و روایتهای معاصر از مقاومت آغاز شد.
به گزارش ایلنا، پویش «کتاببازی» در تازهترین دوره خود با عنوان «کتابهایی برای این روزها» آغاز شد. این پویش که با همکاری موسسه سوره امید و مرکز رسانهای شیرازه برگزار میشود، تلاش دارد با تمرکز بر موضوع مقاومت، پایداری و ایران و با معرفی ۸ عنوان کتاب منتخب، نوجوانان را به مطالعه آثاری الهامبخش در حوزه ایستادگی، هویت ملی و روایتهای معاصر از مقاومت دعوت کند.
در شرایطی که جامعه بیش از هر زمان دیگری نیازمند بازخوانی مفاهیم عمیق هویت، ایثار و امید است، این پویش با نگاهی هدفمند، مجموعهای از کتابها را گردآوری کرده که هر کدام روایتی متفاوت اما همجهت از پایداری و ایستادگی ارائه میدهند.
از ویژگیهای قابل توجه این پویش، در نظر گرفتن ۱۰۰ میلیون تومان جایزه نقدی برای شرکتکنندگان است که در قالب برنامههای متنوعی به مخاطبان فعال اهدا خواهد شد. این جوایز با هدف افزایش انگیزه برای مطالعه و مشارکت گستردهتر در فضای فرهنگی طراحی شدهاند.
پویش «کتابهایی برای این روزها» فرصتی است برای بازگشت به کتاب، تأمل در روایتهای عمیق انسانی و تقویت نگاه مسئولانه نسبت به جامعه و آینده.
این پویش با محوریت کتابهای «باغ کیانوش»، «خیابان الزهرا»، «معبد زیرزمینی»، «کتانیهای کوکام»، «راز قنات»، «دختر اردوی آتش»، «کشتی رافائل» و «اسپاگتی با سس قرمز» برگزار میشود.
علاقهمندان برای تهیه کتابها و شرکت در مسابقه میتوانند عدد ۱ را به سامانه ۳۰۰۰۱۹۳۲ پیامک کنند یا به کتابفروشیهای سراسر کشور مراجعه نمایند. همچنین برای کسب اطلاعات بیشتر، مراجعه به سایت ketabbazi.ir یا پیامرسان شاد امکانپذیر است.