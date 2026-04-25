English العربیه
زنده‌یاد شیرین تعاونی سهمی ماندگار در شکل‌گیری دانش کتابداری کشور داشت

رئیس سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران درگذشت شیرین تعاونی (خالقی)، کتابدار، پژوهشگر، مترجم و از همکاران پیشین این سازمان را تسلیت گفت.

به گزارش ایلنا از روابط عمومی سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران، در پی درگذشت شیرین تعاونی (خالقی)، کتابدار، پژوهشگر، مترجم و از همکاران پیشین این سازمان، غلامرضا امیرخانی رئیس سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران با صدور پیامی این ضایعه را تسلیت گفت. متن پیام رئیس سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران به شرح زیر است: 

«درگذشت سرکار خانم شیرین تعاونی (خالقی)، کتابدار، پژوهشگر و مترجم برجسته، موجب تاثر و تالم فراوان شد. ایشان از جمله چهره‌های اثرگذار در تدوین و ترویج استانداردهای کتابداری در ایران بودند که آثار و تلاش‌های علمی‌شان نقش مهمی در ارتقای نظام سازماندهی و تجهیز کتابخانه‌ها ایفا کرده است. 

حضور و فعالیت علمی ایشان در سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران، به‌ویژه در جایگاه عضو هیات علمی این مجموعه، سهمی ماندگار در شکل‌گیری و ارتقای دانش کتابداری کشور بر جای گذاشته است. اینجانب ضمن عرض تسلیت به خانواده محترم ایشان، جامعه کتابداری و اطلاع‌رسانی کشور و همکاران سازمان، از درگاه خداوند متعال برای آن مرحومه رحمت و مغفرت و برای بازماندگان صبر و سلامتی مسئلت دارم.» 

شیرین تعاونی (خالقی) از جمله چهره‌های فعال در تدوین استانداردهای کتابخانه‌ای در ایران بود و آثار او در حوزه سازماندهی، تجهیزات و خدمات کتابخانه‌ای، به عنوان منابع مرجع مورد استفاده قرار گرفته است. وی همچنین در حوزه ترجمه، آثاری از نویسندگان برجسته ادبی و تخصصی را به فارسی برگردانده است.

پارسیان
بانک ملی
انزلی
ایران کیش
کرمان خودرو
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
قیمت میلگرد آجدار

دانلود آهنگ جدید