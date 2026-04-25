فیلمساز روس: مادیگرایی آمریکایی در برابر روح ایرانی شکست میخورد
نیکیتا میخالکوف کارگردان اهل روسیه با اشاره به تقابل ایران و آمریکا گفت که جنگ امروز، تقابل تمدن ۲۵۰ساله با میراث ابنسینا و خوارزمی است.
به گزارش ایلنا، نیکیتا میخالکوف کارگردان، برنده جایزه اسکار و رئیس اتحادیه سینماگران روسیه در یادداشتی برای روزنامه تهران تایمز، با اشاره به تقابل آمریکا و ایران به این مساله پرداخت که چرا مادیگرایی آمریکایی در برابر روح ایرانی شکست میخورد.
در این یادداشت آمده است: «به نظر من، این وضعیت بیش از آنکه ماهیتی دیپلماتیک، نظامی یا سیاسی داشته باشد، ریشهای عمیق در حوزه ذهنیت و ادراک دارد. تمام این ماجرا من را به یاد یک بدنساز میاندازد که با استفاده از استروئیدها و بهصورت مصنوعی، اندامی عضلانی و متورم یافته و با اطمینان کامل از پیروزی، به سراغ یک راهب لاغر و بیادعا از مکتب شائولین میرود؛ راهبی که در هنرهای رزمی به کمال رسیده است. در ظاهر، نتیجه چنین رویاروییای کاملا قابل پیشبینی به نظر میرسد، اما در واقع، همهچیز به شکلی کاملاً متفاوت رقم میخورد.
این یک جنگ میان کشورها نیست؛ بلکه تقابل تمدنها و رویارویی فرهنگهاست. خواه پذیرفته شود یا نه، ایالات متحده فراتر از حدود ۲۵۰ سال تاریخ خود در مقایسه با تمدنی همچون ایران با میراثی چند هزار ساله، که در آن برخی از بزرگترین اندیشمندان در تمامی حوزههای زندگی پرورش یافتهاند، دستاورد چندانی برای عرضه به بشریت ندارد. آثار ابنسینا، تألیفات خوارزمی و حکمت نظامی، همگی از دل این گستره عظیم فرهنگی ایرانی برخاسته و به جهان عرضه شدهاند.
برای بسیاری از ناظران، این پرسش ایجاد میشود که چگونه یک قدرت عظیم و بهشدت مسلح به مثابه هژمون دوران معاصر در برابر چیزی که از دید خود آن را نیمهابتدایی و شبیه یک جامعه نیمهروستایی تلقی میکند، ناتوان مانده است. با این حال، کافی است به یاد آوریم که در جریان جنگ ویتنام، حتی کوچکترین اختلال در آسایش روزمره سربازان آمریکایی مانند سرو املت با پودر تخممرغ به جای تخممرغ تازه میتوانست آنان را به خودداری از انجام مأموریتهای رزمی وادار کند.
از اینرو روشن میشود که میتوان خانهها را بمباران و سرزمینها را اشغال کرد اما کسانی که آسایش و تصویر آراسته خود را در آینه بر نیروی نامرئی اما تسلیمناپذیر روح انسانی مقدم میدانند، هرگز قادر نخواهند بود درک کنند چرا در دستیابی به اهداف خود ناکام میمانند.
حتی اگر میزان باور دینی و اعتقاد به خدا را در ایالات متحده، کشوری که وجود نهادهایی مانند «معبد شیطان» را نیز مجاز میداند با ایمان استوار و ارادت به پیامبر اسلام در میان میلیونها ایرانی مقایسه کنیم، روشن میشود که در چنین شرایطی، چشمانداز روشنی برای ایالات متحده وجود ندارد.
توجه کنید که برای نخستینبار در تاریخ خود، ایالات متحده، کشوری که همواره از جنگها و انقلابها بهرهبرداری کرده است، اکنون در برابر آن رشته باریک اما پرطنین روح انسانی، ناتوان و بیاثر ظاهر شده است. »