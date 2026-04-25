حادثه طبس، نماد فروپاشی دستگاه محاسباتی نظام سلطه است
شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی از حادثه طبس به عنوان نماد فروپاشی دستگاه محاسباتی نظام سلطه یاد کرد و افزود هرگونه طراحی مبتنی بر زورگویی و مداخله در برابر ملتی که بر پایه ایمان به خدا، تبعیت از ولی خدا، وحدت کلمه و خودباوری ملی ایستاده است، محکوم به شکست است.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی به مناسبت پنجم اردیبهشت، سالروز شکست مفتضحانه و عبرتآموز ایالات متحده آمریکا در طبس بیانیهای به این شرح صادر کرد: امسال و در شرایطی که سلسله شکستهای آمریکا در مقابل ملت ایران، در مقابل چشم جهانیان جلوهگر است، پاسداشت و بزرگداشت یاد ماجرای مهم طبس، بیش از گذشته اهمیت راهبردی دارد.
این شورا افزود: پنجم اردیبهشت، یادآور یکی از عبرتآموزترین و سرنوشتسازترین مقاطع تاریخ معاصر ایران اسلامی است؛ روزی که اراده الهی و نصرت خدایی، هیمنه پوشالی قدرتی را در هم شکست که خود را صاحب جهان و بیرقیب در نظام بینالملل میپنداشت. شنها ماموران خدا شدند و قدرت لایزال الهی، ادعای قدرت نظام سلطه را در هم شکست و در واقع حادثه طبس، نماد فروپاشی دستگاه محاسباتی نظام سلطه شد که مبتنی بر برتری مطلق و غفلت از عنصر ایمان بود.
در ادامه بیانیه آمده است: امروز، در شرایطی که مواجهه جمهوری اسلامی ایران با نظام سلطه و آمریکای سفاک وارد مراحل پیچیدهتر و ابعاد چندلایهتر شده است، بازخوانی و بازاندیشی پیرامون این رخداد تاریخی اهمیت مضاعف مییابد. تجربه طبس نشان داد که هرگونه طراحی مبتنی بر فشار، زورگویی، تهدید و مداخله، در برابر ملتی که بر پایه ایمان به خدا، تبعیت از ولی خدا، وحدت کلمه و خودباوری ملی ایستاده است، محکوم به شکست است. این واقعیت، قاعده راهبردی در معادلات جاری منطقهای و بینالمللی است و در جنگ ۴۰ روزه اخیر نیز ماجرای طبس در اصفهان به زیبایی تکرار شد تا مشخص شود شکست آمریکا در طبس یک اتفاق نبوده بلکه رویدادی تکرارشونده مبتنی بر نصرت الهی است.
شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی افزود: تحولات جاری بهروشنی گواه آن است که هرچند رویکردهای خصمانه آمریکا، از تغییر شکل مداخلات سخت به ترکیبی از فشارهای اقتصادی، نبرد نظامی، ترور، جنگ شناختی و عملیات روانی تغییر یافته، اما ماهیت آن همچنان مبتنی بر تضعیف استقلال ملت ایران و مهار قدرت جمهوری اسلامی ایران است. در چنین فضایی، هرگونه خطای محاسباتی در تحلیل رفتار طرف مقابل یا اتکا به وعدههای غیرقابل اعتماد وی، میتواند هزینهساز و پرمخاطره باشد. تجربههای گذشته، بهویژه در حوزه تعاملات سیاسی و توافقات بینالمللی، نشان داده است که راهبرد صحیح، نه در اعتماد به دشمن، بلکه در تقویت بنیانهای قدرت ملی و افزایش تابآوری داخلی و شکل دهی به مولفههای ایران قوی و پیشرفته نهفته است.
شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی تأکید کرد: مسیر عزت و پیشرفت ملت ایران، در تداوم همان راه معنوی و قرآنی و نورانی است که در طبس به ثمر نشست و جواب داد؛ مسیری مبتنی بر ایمان عمیق و مقاومت فعال و هوشمندانه و پرهیز از هرگونه وابستگی به قدرتهای سلطهگر. بیتردید، آینده این ملت در پرتو همین اصول، آیندهای مقتدر، مستقل و الهامبخش برای سایر ملتهای آزادیخواه جهان خواهد بود.
پنجم اردیبهشت، یادآور قاعده ماندگار در معادلات قدرت است: هرجا اراده ملت و نصرت الهی در کنار هم قرار گیرد، هیچ قدرتی توان تحمیل اراده خود را نخواهد داشت. طبس و طبسها تکرار خواهد شد و پیروز نهایی ملت مومن ایران است انشاءالله.