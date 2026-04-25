رالی خودروهای تاریخی در محکومیت آسیب به آثار تاریخی در جنگ + عکس

رالی خودروهای تاریخی در محکومیت آسیب به آثار تاریخی در جنگ + عکس
رالی تور و گردهمایی خودروهای تاریخی در محکومیت تجاوز نظامی آمریکا و اسرائیل به میراث فرهنگی و تاریخی ایران برگزار شد.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی کانون جهانگردی و اتومبیلرانی، بخش گردهمایی این رویداد با شعار «میراث فرهنگی؛ خط قرمز تاریخ و هویت بشری» روز جمعه، چهارم اردیبهشت ماه ۱۴۰۵ از ساعت ۱۰ تا ۱۳ با حضور ۷۰ دستگاه خودرو کلاسیک و تاریخی در مجموعه فرهنگی-تاریخی نیاوران برگزار شد. 

خودروهای شرکت‌کننده در این برنامه فرهنگی گردشگری، مزین به نماد «سپر آبی»، نام اماکن تاریخی و بناهای فرهنگی تخریب شده در جریان جنگ، علائم و شعارهایی در محکومیت این اقدام نابخردانه بودند. 

پس از پایان رسیدن گردهمایی، خودروهای حاضر خیابان‌های سطح شهر تهران را طی کردند. 

رالی‌تور و گردهمایی خودروهای تاریخی که نمادی از تعهد ایران به حفظ هویت تمدنی است، با هدف بیداری وجدان جهانی، افزایش آگاهی عمومی و جلب حساسیت‌های بین‌المللی نسبت به اهمیت حفظ و صیانت از آثار تاریخی و ثبت جهانی ایران که جایگاه ویژه و اهمیت آن محدود به کشور یا ملت خاصی نیست، طراحی شده بود. 

حفاظت از میراث بشری، وظیفه‌ای فراتر از مرزها است و چنین رویدادهایی می‌تواند ضمن برانگیختن موج محکومیت جهانی، مطالبه حفاظت از این آثار ارزشمند را تقویت کرده و مانعی برای تکرار چنین وقایعی در ایران و سراسر جهان باشد. 

رالی خودروهای تاریخی در محکومیت آسیب به آثار تاریخی در جنگ + عکس

رالی خودروهای تاریخی در محکومیت آسیب به آثار تاریخی در جنگ + عکس

پارسیان
بانک ملی
انزلی
ایران کیش
کرمان خودرو
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
