بازخوانی حماسه طبس در آیینه هنر
ورکشاپ هنری «شنهای بیدار» به مناسبت سالروز شکست عملیات نظامی آمریکا در صحرای طبس، با حضور جمعی از هنرمندان تجسمی در موزه ملی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس برگزار شد.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی و امور بینالملل موزه ملی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس، در آستانه پنجم اردیبهشتماه، سالروز شکست ذلتبار عملیات نظامی آمریکا در کویر طبس (۱۳۵۹)، این موزه میزبان رویداد هنری «شنهای بیدار» بود؛ برنامهای فرهنگی-هنری که با هدف بازخوانی یکی از مهمترین جلوههای نصرت الهی در تاریخ معاصر ایران برگزار شد.
این ورکشاپ با همکاری انجمن هنرهای تجسمی استان تهران و موزه ملی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس برپا شد و طی آن جمعی از هنرمندان در رشتههای نقاشی، خوشنویسی و گرافیک گرد هم آمدند تا با خلق آثاری هنری، روایتگر این واقعه تاریخی باشند.
شرکتکنندگان در این رویداد با الهام از کلام ماندگار حضرت امام خمینی (ره) مبنی بر اینکه «شنها مأمور خدا بودند»، تلاش کردند جلوههای معنوی، قدرت الهی و اقتدار ملی نهفته در این حادثه را در قالب هنر متعهد به تصویر بکشند. آثار تولیدشده در این کارگاه، ضمن بازتاب روحیه استکبارستیزی ملت ایران، بر ضرورت حفظ و انتقال حافظه تاریخی این حماسه به نسلهای آینده تأکید دارد.
ورکشاپ «شنهای بیدار» را میتوان نمونهای از پیوند عمیق هنر و تاریخ دانست؛ جایی که زبان هنر، بهعنوان رساترین ابزار روایت، به بازنمایی معجزهای پرداخت که در آن، اراده الهی از دل طبیعت تجلی یافت و طوفان شن، مأموریتی الهی را در برابر متجاوزان به انجام رساند.
در این رویداد، هنرمندانی از جمله زهرا قدیانی گلرخ، مرجان مرادیان، فاطمه جوکار، فاطمه شاهسون، لیلا شاهنجرینی، سحر شکری، علی پیرانی، زینب پیرانی، فاطمه فرمندی، مرتضی شاهچراغی، سارا باقرزاده، امیر طاسباز، محدثه نوری، عبدالرحمن پوربافرانی، فاطمه پوربافرانی، عرفان بهروزی، منصوره فاضلی، نسا احمدی، رقیه عبدالحسینی، نسترن مناعی، فاطمه ناصری اصل، مریم باقری، حکیمه رضایی، سید احمد شمسالدین و شهرزاد یارمحمد توسلی حضور داشتند و به خلق آثار هنری پرداختند.