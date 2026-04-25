چرا هالیوود فیلمی درباره طبس نساخت؟!

هومن ظریف در سالروز حادثه طبس که به شکست مفتضحانه نیروهای آمریکایی در ایران منجر شد، در یادداشتی نوشت: هیچ فیلم هالیوودی واقعاً به وقوع حمله آمریکا به طبس در ۲۵ آوریل ۱۹۷۹ نمی‌پردازد.

این واقعیت معنادار سینمای آمریکاست.

در این میان فیلم آرگو در سال ۲۰۰۶ به کارگردانی بن افلک، بر پایه مأموریت واقعی CIA برای نجات گروگان‌های سفارت در سال ۱۹۷۹ ساخته شد که حقارت هنری و ضعف واقعیت استناد و لوکیشن‌های غیر قابل تطبیق با جغرافیای ایران، باعث یک افتضاح هنری شد. مضاف بر اینکه بذل و بخشش سیاسی عمو اسکار به عوامل فیلم، و حضور بانوی اول آمریکا در مراسم آمریکا، افتضاح هنری را به یک فضاحت تاریخی سیاسی تبدیل کرد.

نقد تمسخرآمیز روانشاد راجر ایبرت برای این فیلم، به گونه‌ای بود که تمجیدها و طعنه‌های راجر ایبرت حتی برای مترجم ایرانی مجلات سینمایی حرفه‌ای ایران، که انتظار تمسخر ایبرت را نداشتند یک افتضاح هواخواهان ینگه دنیا را ثبت کرد. بر نیست مجلات سینمایی آن زمان را ورق بزنید!

و اما فیلم‌های مهمی که حمله‌ی ۲۵ آوریل آمریکا به طبس را به تصویر می‌کشند:

«طوفان شن» اثر جواد شمقدری – اولین و پرطرفدارترین نمایش سینمایی که واقعه‌ی معجزه‌آسا طبس را در قالب درام تاریخی بازگو می‌کند.

مستند «پنجه پوشالی عقاب» – مستندی خبری و تاریخی که جزئیات عملیاتی و پیامدهای انسانی این حمله را به‌صورت مستند و مصاحبه‌ای ارائه می‌دهد.

فیلم کوتاه «درهم شکستن پنجه عقاب در طبس» – فیلمی کوتاه که با گرافیک و روایت سریع، لحظات بحرانی و سقوط نیروهای آمریکایی را بازسازی می‌کند و در شبکه‌های اجتماعی و پلتفرم‌های مستند آنلاین بارگزاری شده است.

«طوفان شن» به‌عنوان اثر سینمایی کلاسیک در تاریخ سینمای ایران شناخته می‌شود و به‌خاطر بازیگران مطرح و داستان‌پردازی‌اش محبوبیت زیادی دارد.

مستند «پنجه پوشالی عقاب» به‌صورت جامع و تحقیقی، منابع معتبر و شهادت‌های شهود را در کنار تصاویر ضبط شده ادغام کرده است.

فیلم کوتاه «درهم شکستن پنجه عقاب در طبس» به‌عنوان یک نمونه موفق از مستندسازی کوتاه در حوزه‌ی حوادث تاریخی در ایران شناخته می‌شود.

بعد از موشک و مردم در میدان، سینمای ایران فردای جنگ، حرفهای زیادی برای گفتن خواهد داشت!

