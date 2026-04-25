پدر شهید احمدیروشن:
ما در نقطهای این جنگ را تمام میکنیم که دستاوردهای بدست آمده را حفظ کنیم
پدر شهید احمدیروشن گفت: افرادی که به نام مذاکرات حاشیه ایجاد میکنند، بدانند ملتی که اینجا جمع شدهاند و هرشب مقابل چشمان دنیا حضور پیدا میکنند، برای زدن مهر خاموشی بر دهان شماست.
به گزارش ایلنا، آیین رونمایی از کتاب «حاج رحیم»، روایتی از زندگی و زمانه حاج رحیم احمدی روشن نوشته فائزه طاووسی و توسط انتشارات راهیار شامگاه پنجشنبه ۳ اردیبهشت ماه باحضور حاج رحیم احمدی روشن پدر شهید هستهای مصطفی احمدی روشن، امیرحسین ثابتی نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی و فائزه طاووسی نویسنده کتاب در میدان شهدای تهران برگزار شد.
رحیم احمدیروشن پدر شهید مصطفی احمدی روشن در این مراسم با اشاره به وحدت مردم ایران در شرایط کنونی گفت: ما از دهه هشتاد وارد مسئله هستهای شدیم و این حق ماست که باید آن را حفظ کنیم.
وی افزود: افرادی که به نام مذاکرات برد برد حاشیه ایجاد میکنند، بدانند این ملتی که اینجا جمع شدهاند و هرشب مقابل چشمان دنیا حضور پیدا میکنند، برای زدن مهر خاموشی بر دهان شما است.
پدر شهید احمدی روشن ادامه داد: بدانید که موفقیت با شما ملت بزرگ ایران است. خداوند اراده کرده و بر این ملت منت نهاده تا آنها را به عنوان وارثان روی زمین معرفی کند. میروید تا استکبار روی زمین را پایمال کنید.
وی افزود: امثال شهید احمدی روشن بودند که دست ما را در برابر مستکبران جهان پر کردند تا امروز بتوانیم این قدرت را به زانو در بیاوریم. اکنون این را همه میدانند که به فرموده رهبر انقلاب، هیچ گونه مذاکرهای نباید روی مسئله غنیسازی انجام شود.
پدر شهید احمدی روشن خاطرنشان کرد: ما در نقطهای این جنگ را تمام میکنیم که این دستاوردهایی که با تلاش به دست آوردهایم حفظ کنیم.
در ادامه فائزه طاووسی نویسنده کتاب گفت: یکی از افتخارات من در دوران کارام این بود که برای جمع آوری این کتاب در خدمت خانواده شهید احمدی روشن بودم و ایشان را از نزدیک شناختم. وی گفت: این کتاب روایتی از فضایی است که شهید احمدی روشن در آن پرورش یافته و من به هرکسی که دغدغه تربیت نسل جوان و نوجوان دارد توصیه میکنم این کتاب را مطالعه کند.
هشدار پدر شهید احمدیروشن به حاشیهسازان
این کتاب که به قلم خانم «فائزه طاووسی» و کاری از انتشارات راه یار است، سبک زندگی و تربیت اسلامی شهید مصطفی احمدی روشن را از زاویهای دیگر نشان میدهد. این اثر که تحقیق و نگارش آن یک سال به طول انجامیده، دوران قبل و بعد از شهادت شهید احمدی روشن را نشان میدهد و با نمایش شخصیت و زندگی حاج رحیم احمدی روشن، تصویری از یک پدر تراز انقلاب را ارائه میکند.
نویسنده در این اثر، مخاطب را به سفری در دل تاریخ شفاهی میبرد؛ جایی که نان حلال و دقت در جزئیترین مسائل شرعی، سنگبنای تربیت دانشمندی چون مصطفی احمدیروشن میشود.
این کتاب به زوایای مختلف زندگی حاجرحیم احمدیروشن، از جمله حضور در شهربانی در دوران پهلوی تا کنشگریهای سیاسی و اجتماعی او پس از شهادت فرزندش پرداختهاست و الگویی عینی از یک پدر تراز انقلاب را ارائه میدهد.
تحقیق و پژوهش این اثر نیز ثمره یک همافزایی تیمی در عرصه تاریخ شفاهی است. مرتضی قاضی، میلاد حبیبی و فائزه طاووسی در قامت محققان این پروژه، مسئولیت استخراج روایتها و مستندنگاری زندگی و زمانه حاجرحیم را بر عهده داشتهاند و فرآیند تدوین و نگارش نهایی کتاب نیز توسط فائزه طاووسی به سرانجام رسیده است.