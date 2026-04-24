به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی وزارت میراث‌فرهنگی، در پی انتشار و بازنشر پیام‌های یکپارچه، متحد و راهبردی از سوی سران قوای سه‌گانه و فرماندهان ارشد نظامی کشور، وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی با صدور بیانیه‌ای، این هم‌راستایی را بیانگر شکل‌گیری «انسجام نهادی» در سطوح عالی تصمیم‌گیری کشور توصیف کرد.

در این بیانیه آمده است: شرایط خطیر کنونی، اگرچه با تهدیدات و فشارهای بیرونی همراه است، اما به‌طور هم‌زمان بستر ظهور و تقویت یکی از مهم‌ترین مؤلفه‌های قدرت ملی، یعنی «وحدت در سطح حاکمیت و هم‌افزایی مدیریتی» را فراهم ساخته است. هم‌زمانی پیام‌های صادره و تاکید مشترک بر مفاهیمی چون دفاع از کیان کشور، نفی دوگانه‌های تفرقه‌افکنانه دشمنان و حرکت در مسیر واحد، نشان‌دهنده ارتقای سطح همگرایی در میان ارکان مختلف نظام حکمرانی است.

وزارت میراث‌فرهنگی در ادامه با تاکید بر اینکه یکی از دستاوردهای برجسته تحولات اخیر، کاهش فاصله‌های گفتمانی و شکل‌گیری هویتی مشترک حول محور «ایران» و «منافع ملی» است، تصریح کرده است: این هم‌صدایی کم‌سابقه میان جریان‌های مختلف مدیریتی، نشانه‌ای روشن از بلوغ سیاسی و نهادی و تقویت سرمایه اجتماعی در سطح نخبگانی کشور به‌شمار می‌رود.

در بخش دیگری از این بیانیه، به کارکردهای این وحدت در ساحت حکمرانی فرهنگی آمده است: همگرایی شکل‌گرفته، ظرفیت آن را دارد که به‌عنوان الگویی الهام‌بخش در بازسازی اعتماد عمومی، تقویت همبستگی اجتماعی و تولید روایت‌های مشترک ملی ایفای نقش کند و به‌طور معناداری بر افزایش تاب‌آوری فرهنگی جامعه در برابر جنگ‌های ترکیبی و شناختی دشمنان بیفزاید.

این وزارتخانه همچنین با اعلام حمایت از پیام مشترک سران کشور و فرماندهان نیروهای مسلح، تاکید کرده است: استمرار و نهادینه‌سازی این انسجام راهبردی، ضرورتی اجتناب‌ناپذیر برای تضمین کارآمدی نظام تصمیم‌گیری و پیشبرد اهداف کلان ملی است و آینده تمدنی ایران، بیش از هر زمان دیگر، در گرو حفظ و تعمیق این وحدت در تمامی سطوح است.

در پایان این بیانیه آمده است: انسجام آهنین میان ملت، نیروهای مسلح و قوای سه‌گانه، در پرتو تبعیت از رهبری و حرکت در مسیر واحد، معادلات قدرت را به نفع ایران رقم زده و زمینه‌ساز عقب‌نشینی و پشیمانی دشمنان می‌شود؛ واقعیتی که امروز بیش از هر زمان دیگر در صحنه ملی و بین‌المللی قابل مشاهده است.

انتهای پیام/