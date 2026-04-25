لاتاری ۱۰۰ یورویی تابلو پیکاسو برای تحقیق در مورد آلزایمر
قرعهکشی پاریس قصد دارد یک تابلو پیکاسو را با بلیتهای ۱۰۰ یورویی عرضه کند و عواید آن را که پیش بینی می شود، میلیونها یورو باشد، برای پژوهش درباره آلزایمر هزینه کند.
به گزارش خبرنگار ایلنا، شرکت کنندگان در این قرعه کشی یا لاتاری پیکاسو در صورت خوش شانس بودن میتوانند با ۱۰۰ یورو صاحب یک تابلو از پیکاسو شوند که میلیونها یورو ارزش دارد.
ایده این قرعهکشی خیریه در پاریس این است که برگزارکنندگان این بار برخلاف مزایدههایی که به نفع مجموعه دارها برگزار میشد، اثر یکی از شناخته شدهترین هنرمندان جهان را به عنوان جایزهای برای عموم مردم عرضه میکنند.
این قرعهکشی که قرار است در حراجی کریستیز در پاریس برگزار شود، به شرکتکنندگان فرصت میدهد تنها با خرید یک بلیت، صاحب اثری از پابلو پیکاسو شوند.
این ابتکار برای جمعآوری کمک مالی به نفع پژوهش درباره آلزایمر طراحی شده و برگزارکنندگان قصد دارند تا ۱۲۰ هزار بلیت بفروشند.
اگر همه بلیتها خریداری شود، این قرعهکشی میتواند تا ۱۲ میلیون یورو درآمد ایجاد کند. یک میلیون یورو از این مبلغ به گالری اپرا که مالک تابلو است میرسد و بقیه برای حمایت از تحقیقات پزشکی از طریق بنیاد پژوهش آلزایمر هزینه خواهد شد.
اثری که امسال به قرعه گذاشته میشود «Tête de Femme» است؛ گواش روی کاغذی که پیکاسو در سال ۱۹۴۱ خلق کرد.
این پرتره به دورهای متاخر در کارنامه هنری او، چند دهه پس از تجربههای آغازین کوبیستیاش، تعلق دارد و پیش از برگزاری قرعهکشی در تالارهای کریستیز پاریس به طور عمومی به نمایش گذاشته میشود.
این ایده تازه نیست. در نخستین قرعهکشی که سال ۲۰۱۳ برگزار شد، یک کارگر سیستم آبفشان اطفای حریق در ایالت پنسیلوانیا تابلوی «مرد با کلاه اپرا» را که در سال ۱۹۱۴ نقاشی شده بود برنده شد.
دومین قرعهکشی در سال ۲۰۲۰ تابلوی رنگروغن روی بوم «طبیعت بیجان» از سال ۱۹۲۱ را به یک حسابدار ایتالیایی اهدا کرد؛ بلیتی که پسر او آن را به عنوان هدیه کریسمس خریده بود.
این تابلو سال ۲۰۲۰ از مجموعه دیوید ناهماد، میلیاردر مجموعهدار، تامین شده بود که معتقد بود خود پیکاسو هم از ایده قرعهکشی آثارش حمایت میکرد.
ناهماد گفت: «پیکاسو بسیار بخشنده بود. او تابلوهایش را به راننده و خیاطش هم میداد و میخواست آثارش را همه جور آدمی جمعآوری کنند، نه فقط ابرثروتمندان.»
به گفته برگزارکنندگان، دو قرعهکشی قبلی در مجموع بیش از ۱۰ میلیون یورو جمعآوری کرد که صرف طرحهای فرهنگی در لبنان و همچنین برنامههای آب و بهداشت در بخشهایی از آفریقا شد.
در دوره تازه تمرکز کاملا بر حوزه سلامت است و درآمدها از طریق یکی از مهمترین بنیادهای بیمارستانی فرانسه صرف پژوهش درباره بیماری آلزایمر میشود.
برگزارکنندگان این قرعه کشی امید دارند که هزاران کمک کوچک در کنار هم به منبعی پایدار برای تامین هزینه تحقیقات درباره بیماریای تبدیل شود که همچنان میلیونها نفر را در سراسر جهان تحت تاثیر قرار میدهد.