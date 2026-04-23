کتابخانه کشور در جنگ آسیب دید

به گزارش ایلنا، آزاده نظر بلند روز پنجشنبه در حاشیه آیین بازگشایی کتابخانه عمومی دکتر علی شریعتی مشهد گفت: درحال تخمین خسارات هستیم چون خسارتی که می بینیم علاوه بر خسارات ساختمان و بنا خسارت به منابع کتابخانه هم هست که شاید بعضی از آنها قابل جبران و قابل برآورد نباشد.

وی ادامه داد: به عنوان مثال در کتابخانه سیدالشهدا در حسینیه اعظم شهر زنجان که به طور ۱۰۰ درصد تخریب شد ۳۵ هزار جلد کتاب داشتیم که از این تعداد ۱۵ هزار جلد آن به طور ویژه و تخصصی در حوزه امام حسین (ع) شناسی بود و یک سری از منابع این کتابخانه از سراسر کشور و از سایر کشورها جمع آوری شده بود و می‌توان گفت بعضی از این کتابها منابع کاملا منحصر به فردی بودند که متاسفانه از بین رفتند.

دبیر کل نهاد کتابخانه های عمومی کشور گفت: به طور قطع برآورد خسارت و جایگزین کردن این کتابها و منابع کار آسانی نخواهد بود چرا که ما ساختمان و بنا را می‌توانیم به راحتی جایگزین و یا مجدد تعمیر و تجهیز کنیم اما نابودی بخشی از این منابع و کتابها قابل جبران نیست.

نظربلند افزود: تهاجم به محیط های فرهنگی، فضاهای کتابخانه ها و مدارس و دانشگاه ها نباید اتفاق بیفتد که در جنگ تحمیلی اخیر شاهد حمله به این مراکز بودیم و اصلا جنگ اخیر با حمله به مدرسه میناب آغاز شد.

وی ادامه داد: در ایام جنگ خدمات ما برقرار بود و کتابخانه ها با ساعت کاری کوتاه تر فعال و برقرار بودند چون معتقد هستیم که کتابخانه ها پایگاه های اجتماعی هستند که برای تاب آوری اجتماعی باید مدنظر قرار بگیرند و برنامه های فرهنگی آنها در زمان های خاصی همچون زمان جنگ می‌تواند بسیار موثر باشد.

فعالیت چهار هزار و ۴۰۰ کتابخانه و ۷۲ کتابخانه سیار در کشور

دبیر کل نهاد کتابخانه های عمومی کشور گفت: هم اینک حدود چهار هزار و ۴۰۰ نقطه خدمتی شامل کتابخانه های فیزیکی و کتابخانه های سیار در کشور فعال است که از این تعداد ۷۲ کتابخانه سیار در کشور در حال خدمت‌رسانی به مردم هستند.

نظربلند افزود: با توجه به این که نمی‌توانیم در تمام مناطق کشور کتابخانه بسازیم از کتابخانه سیار بهره می‌بریم و هم اینک ۷۲ کتابخانه سیار داریم که در نقاط مختلف کشور یا مناطق محروم که فاقد کتابخانه هستند در حال ارایه خدمت هستند که هر یک از این کتابخانه های سیار معمولا بین هشت تا ۱۴ نقطه مختلف جغرافیایی را تحت پوشش قرار می دهند و در زمان‌بندی مشخص در نقاط خدمتشان قرار می‌گیرند و خدمات کتابخانه ای شامل ثبت‌نام اعضا و امانت کتاب و خدمات فرهنگی و برنامه‌های آموزشی را به مدارس و مراکز فرهنگی ارایه می‌دهند.

وی با بیان این که عمده مخاطبان کتابخانه های سیار نیز قشر کودک و نوجوان هستند ادامه داد: ما خیلی امیدواریم که در نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور بتوانیم یک ارتباط تنگاتنگی با مدارس ایجاد کنیم و زنگ کتابخانه داشته باشیم و دانش‌آموزان در کتابخانه حضور پیدا کنند و ما میزبان آنها باشیم و کتابخوانی آنها به عنوان زنگ کتاب در کتابخانه های عمومی انجام شود.

او اضافه کرد: در این راستا پیشنهاد بنده این است که یک سری کتابخانه معین و خاص را در هر استان معرفی و مشخص کنیم تا با آموزش و پرورش و مدارس در ارتباط باشیم و دانش‌آموزان در این کتابخانه ها حضور یابند تا هم با محیط کتابخانه و هم منابع آن بیشتر آشنا شوند.

دبیرکل نهاد کتابخانه های عمومی کشور گفت: ما در نهاد کتابخانه های عمومی کشور متولی مدیریت کتابخانه های عمومی هستیم و یکی از برنامه هایی که در دستور کار ما قرار دارد شناسایی و بازسازی کتابخانه های عمومی با بیش از ۱۰۰ سال قدمت است.

نظربلند افزود: تا کنون سه کتابخانه عمومی شامل کتابخانه عمومی شریعتی مشهد، کتابخانه عمومی شیخ اهری در شهر اهر و کتابخانه عمومی آستارا را شناسایی کردیم که کتابخانه عمومی شیخ اهری سال گذشته بازسازی و بازگشایی شد و کتابخانه عمومی شریعتی مشهد نیز امروز پس از اتمام بازسازی، بازگشایی شد.

وی ادامه داد: کتابخانه عمومی شریعتی مشهد با قدمت ۱۰۳ ساله یکی از قدیمی‌ترین کتابخانه های عمومی کشور است که با توجه به نیازی که این کتابخانه به بازسازی داشت توسط نهاد کتابخانه های عمومی کشور با هزینه ۳۰ میلیارد ریال و در مدت ۲ ماه بازسازی شد.

دبیرکل نهاد کتابخانه های عمومی کشور گفت: وقتی فضاهای کتابخانه ای را بازسازی یا بازطراحی می کنیم با توجه به این که هم از امکانات و تجهیزات جدیدتر استفاده می کنیم و هم فضاها جذاب تر می‌شود تعداد مراجعه کنندگان افزایش می یابد و طیف بیشتری از افراد به ویژه دانش‌آموزان را تحت پوشش قرار می دهیم.

