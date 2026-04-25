حراج ۱۵۰ هزار یورویی راه پله برج ایفل

به گزارش خبرنگار ایلنا، هر سال حدود ۷ میلیون بازدیدکننده از برج ایفل پاریس دیدن می‌کنند و این میراث تاریخی فرانسه از دو جنگ جهانی و بازسازی‌های بی‌شمار، جان سالم به در برده است. برج ایفل همچنین بیش از هر بنای تاریخی دیگری در جهان، صحنه درخواست‌های برگزاری مراسم ازدواج داشته است.

حالا دولت فرانسه تصمیم گرفته است قطعه‌ای از برج مشهور ایفل را به حراج بگذارد.

براساس گزارش یورونیوز، بخش اصلی از پلکان مارپیچ برج، پله‌هایی که هنگام گشایش این بنای نمادین پاریس در سال ۱۸۸۹ نخستین بازدیدکنندگان را به‌سوی بالا می‌برد، زیر چکش حراج خانه حراج Artcurial می‌رود.

براساس برآوردها، قیمت احتمالی فروش این قطعه از برج ایفل بین ۱۲۰ تا ۱۵۰ هزار یورو است. اما با توجه به حراج‌های قبلی بعید نیست رقم نهایی بسیار بالاتر از این میزان باشد.

قطعه حراج شده برج ایفل از راه پله مارپیچ این اثر مشهور جهان، ۲۷۵ سانتیمتر ارتفاع و ۱۷۵ سانتیمتر قطر دارد. این قطعه از ۱۴ پله فولادی تشکیل شده که بر پایه صلیبی شکل سوار شده‌اند.

قطعه حراج شده، روزگاری بخشی از پلکانی بود که طبقات دوم و سوم برج ایفل را به‌هم متصل می‌کرد و وقتی شاهکار آهنین «گوستاو ایفل» سازنده این برج در نمایشگاه جهانی ۱۸۸۹ برای نخستین بار گشوده شد، تنها راه بالا رفتن، استفاده از پله بود. نزدیک به یک قرن بعد، در سال ۱۹۸۳ و در جریان بازسازی گسترده برج، بخش‌های بزرگی از پلکان برچیده و به‌جای آن آسانسور نصب شد.

در آن زمان حدود ۲۰ بخش از پلکان جدا و فروخته شد؛ بسیاری از آن‌ها به مجموعه‌های خصوصی راه یافت و برخی دیگر در نهادهایی چون موزه «اورسه» و «شهر علم و صنعت پاریس» جای دائمی پیدا کرد. چند بخش دیگر هم در باغ‌های «بنیاد یوئیشی» در استان یاماناشی ژاپن و همچنین در نزدیکی مجسمه آزادی در نیویورک به‌نمایش گذاشته شده‌اند.

اشتیاق برای تصاحب تکه‌ای از این نماد آشکارا هنوز بالاست؛ بخش مشابهی در سال ۲۰۱۶ به قیمت خیره‌کننده ۵۲۳.۸ یورو فروخته شد که این رقم برای قطعه‌ای از پلکان که بیش از ۴۰ سال بلااستفاده مانده بود مبلغ کمی نبود.

