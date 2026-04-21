با رویکرد «اندیشه ایرانی، روایت جهانی»؛
فراخوان چهلوسومین دوره جشنواره بینالمللی فیلم کوتاه تهران توسط انجمن سینمای جوانان ایران منتشر شد و بر اساس آن، این رویداد از ۲۵ تا ۳۰ مهر ۱۴۰۵در تهران برگزار خواهد شد.
به گزارش ایلنا به نقل از روابطعمومی انجمن سینمای جوانان ایران، چهلوسومین دوره جشنواره بینالمللی فیلم کوتاه تهران بهمنظور شناسایی و معرفی آثار کوتاه برگزیده در سطح ملی و بینالمللی، جریانسازی و رقابت سازنده بین فیلمسازان و ارج نهادن به خلاقیت سینماگران جوان، برگزار میشود و فیلمسازان ایرانی بایستی تا ۱۵ تیر ۱۴۰۵، نامنویسی کرده و اثر خود را در سامانه بارگذاری فرمایند.
دوره چهلوسوم این رویداد با رویکرد «اندیشه ایرانی، روایت جهانی»، به دنبال حمایت از روایتهای خلاقانه و متنوع با محوریت هویت ملی، فرهنگی و زیستی ایران و پرهیز از کلیشههای رایج است و در عین حال فیلمسازان استانهای مختلف کشور میتوانند بر اساس تجربه زیسته، جلوهای از فرهنگها، آیین و رسوم، زندگی شهری و زیست اقوام سرتاسر ایران را با تکیه بر هویت ملی و دینی مردم و تمرکز بر ژانر و داستانگویی خلاقه در فیلمسازی بازتاب دهند.
جشنواره امسال در بخشهای سینمای ایران، سینمای بینالملل، بخش جنبی ویژه کتاب و سینما برگزار خواهد شد و امسال در بخش سینمای ایران جایزه ویژه «پویش فیلمسازی وطن به روایت من» با موضوع جنگ رمضان نیز اهدا خواهد شد.
متن فراخوان چهلوسومین دوره جشنواره بینالمللی فیلم کوتاه تهران به شرح زیر است:
فراخوان چهل و سومین جشنواره بین المللی فیلم کوتاه تهران
انجمن سینمای جوانان ایران به عنوان یکی از بزرگترین و فراگیرترین مدارس سینمایی و مهمترین متولی فیلم کوتاه کشور، به منظور شناسایی و معرفی آثار کوتاه برگزیده در سطح ملی و بینالمللی، جریانسازی و رقابت سازنده میان فیلمسازان و ارج نهادن به خلاقیت سینماگران جوان، «چهل و سومین جشنواره بین المللی فیلم کوتاه تهران» را در دو بخش ملی و بین الملل از 25 تا 30 مهر 1405 برگزار میکند.
جشنواره بین المللی فیلم کوتاه تهران به منظور فراهم آوردن زمینه رشد و اعتلای سینمای نوین ایران، ایجاد سبد متنوعی از آثار و پرهیز از کلیشههای رایج، رویکرد «اندیشه ایرانی، روایت جهانی» را در انتخاب آثار مورد توجه قرار میدهد. علاوه بر این در بخش ملی همت خود را بر این میگمارد تا فیلمسازان استانهای مختلف ایران بتوانند بر اساس تجربه زیستی خود، جلوهای از فرهنگها، آیین و رسوم، زندگی شهری و زیست اقوام را با تکیه بر هویت ملی و دینی مردم و تمرکز بر روایت خلاقانه در فیلمسازی بازتاب دهند.
اهداف جشنواره:
تثبیت و تقویت جایگاه فیلم کوتاه به عنوان جریانی مؤثر در سینمای ایران
شناسایی و معرفی استعدادهای نو
ایجاد عدالت فرهنگی برای سینماگران جوان در گستره ایران اسلامی
دانش افزایی فعالان فیلم کوتاه با بهرهگیری از فناوریهای نوین
رونق اقتصاد فرهنگ و توسعه صادرات فرهنگی از طریق عرضه فیلم کوتاه با فراهم کردن زمینههای بازاریابی داخلی و خارجی
گسترش و جذب مخاطبان فیلم کوتاه
بخشهای جشنواره:
جشنواره فیلم کوتاه تهران در دو بخش اصلی سینمای ایران و سینمای بینالملل و بخش جنبی ویژه کتاب و سینما(اقتباس) برگزار میشود. فراخوان بخش بین الملل پیش از این به صورت جداگانه منتشر شده است.
الف: سینمای ایران
همه فیلمهای کوتاه تولید شده (از یکم فروردین سال 1404 تاکنون) در چارچوب اهداف جشنواره با حداکثر زمان 30 دقیقه و در انواع گونههای داستانی، مستند، تجربی و پویانمایی میتوانند در این بخش حضور داشته باشند.
جوایز مسابقه سینمای ایران
- برگ زرین و مبلغ یک میلیارد ریال به بهترین فیلم در بخش سینمای ایران (این جایزه به تهیهکننده حقیقی اثر تعلق میگیرد)
- برگ زرین و مبلغ 800 میلیون ریال به بهترین کارگردان در بخش فیلم داستانی
- برگ زرین و مبلغ 800 میلیون ریال به بهترین کارگردان در بخش فیلم تجربی
- برگ زرین و مبلغ 800 میلیون ریال به بهترین فیلم مستند (به صورت مشترک به کارگردان و تهیه کننده حقیقی اثر اهدا میشود)
- برگ زرین و مبلغ 800 میلیون ریال به بهترین فیلم پویانمایی (به صورت مشترک به کارگردان و تهیه کننده حقیقی اثر اهدا میشود)
- برگ زرین و مبلغ 700 میلیون ریال به عنوان جایزه ویژه «پویش فیلمسازی وطن به روایت من» با موضوع جنگ رمضان(این جایزه به کارگردان تعلق میگیرد)
تبصره: جایزه این بخش به فیلمی از میان فیلمهای پویش یا فیلمهای مرتبط با موضوع جنگ تحمیلی رمضان(اسفند 1404 خورشیدی) اهدا میشود.
- برگ زرین و مبلغ 700 میلیون ریال به عنوان جایزه ویژه هیئت داوران
تبصره: اگر فیلمی بیش از یک تهیه کننده حقیقی داشته باشد، میبایست یک نفر را به عنوان نماینده معرفی نمایند.
- برگ زرین و مبلغ 650 میلیون ریال به بهترین فیلمنامه
- برگ زرین و مبلغ 600 میلیون ریال به بهترین فیلمنامه اقتباسی
- برگ زرین و مبلغ 600 میلیون ریال به بهترین تدوین
- برگ زرین و مبلغ 600 میلیون ریال به بهترین فیلمبرداری
- برگ زرین و جایزه به مبلغ 600 میلیون ریال به چهره برگزیده بهترین دستآورد هنری و فنی(در بخشهای طراحی صحنه، طراحی لباس، چهرهپردازی، موسیقی، طراحی جلوههای ویژه، صدابردار و صداگذار)
- برگ زرین و مبلغ 600 میلیون ریال به بهترین بازیگر(فارغ از جنسیت بازیگر، نقش اصلی یا مکمل)
- برگ زرین و مبلغ 400 میلیون ریال به بهترین تحقیق و پژوهش یا روایت در فیلم مستند
- برگ زرین و مبلغ 400 میلیون ریال به بهترین فیلم از نگاه تماشاگران
- لوح افتخار و مبلغ 400 میلیون ریال به عنوان جایزه ویژه دبیر جشنواره
ب: سینمای بینالملل
جشنواره جهانی فیلم کوتاه تهران (TISFF) بهعنوان یکی از معتبرترین و شناختهشدهترین پلتفرمهای فیلم کوتاه در آسیا شناخته میشود که بهخاطر تعهد خود به تعالی خلاقانه، نوآوری و ترویج صداهای متنوع در سینما مورد تحسین قرار گرفته است.
جشنواره جهانی فیلم کوتاه تهران، از جمله جشنوارههای مورد تأیید آکادمی اسکار (OSCARS®️) است و بهخاطر رویکرد خود در تلفیق نوآوری با پاسداشت سنتهای سینمایی شهرت دارد. در چهلوسومین دوره، این جشنواره با افتخار بخشهای تثبیتشده خود شامل داستانی، مستند، انیمیشن و تجربی را ارائه میدهد؛ گونههایی که همواره در کانون توجه آن، برای دستیابی به تعالی سینمایی بودهاند. برنده جایزه بزرگ این جشنواره واجد شرایط بررسی برای جوایز اسکار خواهد شد.
همچنین جشنواره به برنامه رقابتی هوش مصنوعی ادامه میدهد که به نقش تحولآفرین هوش مصنوعی در بازتعریف روایت و بیان هنری میپردازد و بازتابی از چشمانداز آیندهنگر این رویداد در سینماست.
پس از معرفی موفق در سال گذشته، جایزه «افقهای نوظهور» همچنان در راستای سیاست جشنواره برای حمایت از استعدادهای تازه ادامه خواهد داشت. این بخش هر سال به فیلمهای کوتاه اول (داستانی و مستند) از یک منطقه جغرافیایی منتخب اختصاص مییابد و بستری برای صداهای نو و خلاق فراهم میکند. در این دوره، این جایزه به فیلمسازان کشورهای مسیر جاده ابریشم اختصاص دارد و به خلاقیت و نوآوری در این چهارراه تاریخی فرهنگی میپردازد.
همانند گذشته، جشنواره جهانی فیلم کوتاه تهران همچنان بستری برای ارائه آثار فیلمسازان باقی مانده و به رشد و تکامل فیلم کوتاه بهعنوان رسانهای هنری و فرهنگی کمک میکند. از شما صمیمانه دعوت میکنیم تا در پاییز پیش رو در تهرانِ پرنشاط و سرشار از فرهنگ، در چهلوسومین دوره این جشنواره حضور یابید.
جوایز:
جشنواره جهانی فیلم کوتاه تهران مورد تأیید آکادمی اسکار است و برنده جایزه بزرگ، واجد شرایط شرکت در اسکار خواهد شد.
جایزه بزرگ: تندیس + دیپلم افتخار + ۳۰۰۰ دلار
بهترین فیلم داستانی: تندیس + دیپلم افتخار + ۱۰۰۰ دلار
بهترین مستند: تندیس + دیپلم افتخار + ۱۰۰۰ دلار
بهترین انیمیشن: تندیس + دیپلم افتخار + ۱۰۰۰ دلار
بهترین فیلم تجربی: تندیس + دیپلم افتخار + ۱۰۰۰ دلار
جایزه افقهای نوظهور (از کشورهای جاده ابریشم): تندیس + دیپلم افتخار + ۵۰۰ دلار
بهترین فیلم هوش مصنوعی: تندیس + دیپلم افتخار + ۵۰۰ دلار
قوانین و مقررات:
فیلمها باید پس از یکم ژانویه ۲۰۲۵ تکمیل شده باشند؛ در غیر این صورت از رقابت حذف خواهند شد.
مدت زمان فیلمها نباید بیش از ۴۰ دقیقه باشد.
فیلمهایی که پیشتر به این جشنواره ارسال شدهاند، پذیرفته نمیشوند.
هیئتهای انتخاب هر بخش، تمامی آثار را بررسی کرده و انتخاب نهایی را انجام میدهند.
در صورت پذیرش، نسخه اصلی فیلم (بدون زیرنویس) به همراه فایل جداگانه زیرنویس (SRT) و متن دیالوگها (Word) به زبان اصلی و انگلیسی میبایست ارائه شوند.
پس از انتخاب، امکان انصراف فیلم از برنامه جشنواره وجود ندارد.
فیلمهایی که پیشتر در داخل ایران نمایش، پخش یا در جشنوارهها و رویدادهای عمومی ارائه شدهاند، واجد شرایط نیستند.
فیلمهایی که بهصورت عمومی منتشر شده یا در پلتفرمهایی مانند Vimeo، YouTube یا سایر بسترهای دیجیتال در دسترس عموم قرار گرفتهاند، پذیرفته نمیشوند.
فیلمهای کوتاه ایرانی باید از طریق بخش ملی در این نشانی ثبت شوند: https://festival.iycs.ir/fa/
انتخاب فیلمهای ایرانی بخش مسابقه بینالملل با همکاری تیمهای انتخاب ملی و بینالمللی انجام میشود.
منظور از «آثار ایرانی»، فیلمهایی است که تهیهکننده اصلی آنها شهروند یا مقیم دائم ایران باشد. برای توضیحات بیشتر با ایمیل جشنواره تماس گرفته شود.
در بخش هوش مصنوعی، فیلمهایی واجد شرایط هستند که از AI برای تولید تصاویر استفاده کرده باشند. جشنواره حق درخواست مدارک مربوط به ابزارهای مورد استفاده را دارد.
***اسامی آثار منتخب تا ۲۵ سپتامبر (۳ مهر 1405)
بخش جنبی ویژه کتاب و سینما(اقتباس)
انجمن سینمای جوانان ایران بهمنظور رشد و اعتلای فرهنگ و هنر ایران اسلامی بهعنوان عناصر هویت ملی و ترویج کتاب و کتابخوانی در «چهلوسومین جشنواره بینالمللی فیلم کوتاه تهران» از فیلم و فیلمنامههای تولید شده با موضوع «کتاب و کتابخوانی، صنعت نشر، اقتباس ادبی، پاسداشت و سرگذشت مؤلفین و ناشرین و خادمین حوزه نشر» تجلیل ویژه به عمل میآورد.
مقررات بخش فیلمهای اقتباسی:
کتاب، کتابخوانی، ارکان صنعت نشر و یا اقتباس از یک کتاب میتواند محوریت موضوع آثار باشد و اقتباس از آثار ایرانی در اولویت قرار دارد.
آثار کوتاهی که در این بخش میتوانند حضور داشته باشد شامل فیلمهای داستانی، مستند، تجربی و پویانمایی و فیلمنامههای اقتباسی داستانی، مستند و پویانمایی است؛ تمامی آثار راه یافته میبایستی مرتبط با ارکان صنعت نشر و یا اقتباس از یک کتاب ایرانی و مؤلف یا مترجم ایرانی باشد.
حداکثر زمان برای آثار ۳۰ دقیقه است.
ذکر منبع اقتباس معتبر در تیتراژ ابتدا یا انتهای فیلم الزامی است؛ چنانچه منبع اقتباس بر مبنای حقیقت نباشد و یا سابقه انتشار نداشته باشد، توسط دبیرخانه جشنواره از فرآیند داوری کنار گذاشته میشود.
تاریخ تولید آثار باید پس از فروردین 1404 و در دورههای پیشین جشنواره ارائه نشده باشد.
از نظر تعداد آثار ارسالی محدودیتی وجود ندارد.
داوطلبانی که آثار خود را جهت شرکت چهلوسومین جشنواره بینالمللی فیلم کوتاه تهران ارسال کردهاند، نیازی به ارسال مجدد آثارشان ندارند ولی ثبت نام برای این دسته از داوطلبان در بخش «کتاب و سینما» الزامی است.
ثبت نام در مسابقه تنها از طریق سامانه https://festival.iycs.ir/ امکانپذیر است؛ بنابراین ضروری است درخواست کنندگان فرم تقاضای شرکت در این مسابقه را تکمیل کرده و کد ثبتنام دریافت کنند.
تکمیل فرم تقاضای شرکت در مسابقه به معنای قبول مقررات اعلام شده است.
جوایز بخش فیلمهای اقتباسی:
تندیس بخش ویژه و مبلغ 500 میلیون ریال به عنوان برگزیده اول
لوح افتخار و مبلغ 400 میلیون ریال بهعنوان برگزیده دوم
لوح افتخار و مبلغ 300 میلیون ریال بهعنوان برگزیده سوم
مقررات بخش فیلمنامه اقتباسی:
فیلمنامهها باید در پرتال ثبتنام جشنوارهها آنلاین ثبت شده و کد دریافتی از سایت را نزد خود نگه دارید.
فیلمنامهها باید هنگام ثبت اثر با یکی از دو فرمت pdf یا word در سایت آپلود شود.
فیلمنامه میبایست با فونت " B Nazanin" و سایز 14 نگارش و حداکثر 15 صفحه A4 باشد.
همراه بودن خلاصه فیلمنامه حداکثر یک پاراگراف(4 خط) و همچنین قید منبع اقتباس در صفحه اول فیلمنامه الزامی است.
آثاری که قبلا برای دورههای پیشین ارسال شدهاند، امکان حضور در این جشنواره را ندارند.
ثبت نام فیلمنامههای بخش اقتباسی از 16 خرداد تا 15 تیر 1405 است.
حمایت از تولید فیلم اقتباسی:
به برگزیده یا برگزیدگان بخش فیلمنامۀ اقتباسی؛ لوح و حمایت از تولید فیلم اقتباسی داستانی، مستند و یا پویانمایی تا مبلغ یک میلیارد ریال (حمایت انجمن سینمای جوانان ایران) تعلق خواهد گرفت.
این جایزه صرفا برای تولید فیلم (فیلمسازان حرفهای) اهدا خواهد شد و در صورتی که فیلمنامهنویس، توانایی تولید فیلم حرفهای و یا خود تمایل به تولید فیلم نداشت؛ فیلمنامه توسط معاونت تولید انجمن سینمای جوانان ایران جهت تولید فیلم حرفهای خریداری خواهد شد.
انتخاب و داوری بخش ویژه کتاب و سینما (اقتباس) به صورت جداگانه انجام میشود.
جوایز بخش ویژه کتاب و سینما(اقتباس) همزمان با اختتامیه چهل و سومین جشنواره بین المللی فیلم کوتاه تهران، 30 مهر 1405 به برگزیدگان برتر اهدا و برگزیده بخش فیلمنامه «حمایت از تولید فیلم اقتباسی» در همانروز اعلام خواهد شد.
شرایط عمومی برای شرکت در بخش ملی جشنواره بینالمللی فیلم کوتاه تهران:
شرکت همه فیلمسازان، نهادها، سازمانهای دولتی و تهیهکنندگان بخش خصوصی آزاد است.
توجه: ثبتنام و بارگذاری آثار در جشنواره تنها به شیوۀ اینترنتی امکانپذیر است؛ بنابراین لازم است درخواستکنندگان با مراجعه به سایت festival.iycs.ir فرم تقاضای شرکت در جشنواره را تکمیل کرده و سپس فایل فیلم را بارگذاری کنند.
فیلمهایی که قبلا برای جشنواره بین المللی فیلم کوتاه تهران در سالیان گذشته ارسال شده و مورد بازبینی هیئت انتخاب قرار گرفتهاند، امکان حضور در این دوره از جشنواره را ندارند.
تبصره: فیلمهایی که تندیس بهترین کارگردانی فیلم داستانی، بهترین فیلم مستند، بهترین پویانمایی، بهترین فیلم تجربی و تندیس بهترین فیلم را در جشنوارههای منطقهای سینمای جوان دریافت کردهاند، به صورت مستقیم به بخش مسابقه سینمای ایران راه خواهند یافت.
4) حق اعتراض برای صاحبان آثار در مرحله انتخ اب بخشهای مختلف حداکثر تا 24 ساعت پس از اعلام رسمی اسامی راه یافتگان امکان پذیر است؛ در مرحله داوری آثار هیچگونه اعتراضی قابل پذیرش نیست.
آثار بایستی در قطع Full HD و فرمت MP4 (H.264) لزوماً با مشخصه فریمریت 24 و حداکثر حجم 1 گیگابایت در سامانه جشنواره بارگذاری شود. بدیهی است به علت فراوانی آثار و محدودیت زمانی، فرمتهای متفرقه یا فایلهای دارای اشکال، در مرحله انتخاب آثار شرکت داده نخواهند شد.
فیلمسازانی که فیلم ایشان به بخش مسابقه راه پیدا میکند، باید حداکثر تا 5 روز کاری بعد از انتشار اسامی راه یافتگان، نسخه اصلی فیلم را طبق شرایط فنی اعلام شده در بند «شرایط فنی آثار راه یافته» به دبیرخانه جشنواره ارسال کنند. درصورت تأخیر دبیرخانه میتواند نسبت به حذف فیلم اقدام کند.
فیلمهایی که به بخش مسابقه راه مییابند، باید دارای نسخه زیرنویس انگلیسی باشند.
ارسال تیزر با فرمت MPG4؛ حداکثر یک دقیقه و با حجم 25 مگابایت به همراه نسخه فیلم الزامی است.
فیلمهایی که به بخش مسابقه راه مییابند، گواهی شرکت در جشنواره دریافت خواهند کرد.
فیلمهایی که از استانداردهای فنی لازم برخوردار نباشند، به تشخیص دبیرخانه جشنواره از بخش مسابقه حذف میشوند.
پس از راهیابی فیلمها به جشنواره، امکان خارج کردن آثار از برنامه جشنواره وجود نخواهد داشت.
تصمیم نهایی درباره موارد یا مقررات پیشبینی نشده و تغییر در بعضی از مقررات، با دبیر جشنواره است.
تهیه کننده اثر یا نماینده قانونی ایشان با ارسال فیلم به جشنواره «بین المللی فیلم کوتاه تهران»، اجازه تامه و اختیار لازم را جهت نمایش غیرانتفاعی فیلمهای منتخب و به منظور بهرهبرداری آموزشی به ویژه در دفاتر و نمایندگیهای انجمن درسراسر کشور و در قالب پاتوق فیلم کوتاه به انجمن سینمای جوانان ایران داده و حق هرگونه اعتراض در این خصوص را از خود سلب میکند.
در صورتی که فیلمنامه اثر شما اقتباسی باشد، لطفا گزینه مربوطه را علامت زده و منبع اقتباس را مشخص کنید.
تکمیل فرم تقاضای شرکت در جشنواره به معنای پذیرش تمامی مقررات اعلام شده خواهد بود.
تغییر نام اثر پس از اعلام فیلمهای راه یافته جشنواره به هیچ عنوان امکانپذیر نخواهد بود.
فیلمهای بخش مستند، در صورتی که پیش از این به شکل نیمه بلند یا بلند در جشنوارههای ملی شرکت کردهاند حق حضور در این جشنواره را نخواهند داشت.
تمامی آثار راه یافته به بخش مسابقه، ملزم به داشتن پروانه نمایش از معاونت نظارت و ارزشیابی سینمایی خواهند بود و اقدام به اخذ پروانه نمایش این آثار توسط دبیرخانه «چهل و سومین جشنواره بینالمللی فیلم کوتاه تهران» انجام میشود.
شرایط فنی آثار راه یافته به بخش مسابقه:
تمامی آثار ارسالی صرفا به صورت فایل دیتا و در قطع Full HD به دبیرخانه جشنواره ارائه شوند.
فرمتهای قابل پذیرش برای آثار:
Mov / 422 / HQ ـ فریمریت 24 f/s
MPEG 4 (H.264) ـ بیتریت 40000 mbps ـ فریمریت 24 f/s
MPEG 2 ـ بیتریت 80000 mbps ـ فریمریت 24 f/s
دبیرخانه جشنواره از پذیرش هرگونه فرمتی بهغیر از فرمتهای اعلام شده، معذور است.
صاحبان آثار تولید شده به شیوه صدای فراگیر دالبی یا شش کاناله، بایستی نسخه مربوطه را به صورت جداگانه (سینک با صدای استریو چسبیده به فیلم) به دبیرخانه جشنواره ارائه کنند.
شرایط فنی زیرنویس: زیرنویس انگلیسی آثار باید به صورت یکپارچه با خود تصویر (Merge) شده باشد؛ همچنین پیشنهاد میشود برای تمامی آثار از فونت Arial black در اندازه 36 با رنگ زرد و حاشیه (Stroke) مشکی استفاده شود.
همه آثار پذیرفته شده در بخش سینمای ایران جشنواره بین المللی فیلم کوتاه تهران، باید دارای تیتراژ به زبان فارسی باشند.
گاهشمار جشنواره:
آغاز ثبت نام و بارگذاری آثار در سایت: یکم اردیبهشت 1405
پایان ثبت نام و بارگذاری آثار در سایت: 15 تیر 1405
آغاز ثبت نام و بارگذاری آثار بخش ویژه کتاب و سینما(فیلمنامههای اقتباسی): 16 خرداد 1405
پایان ثبت نام و بارگذاری آثار بخش ویژه کتاب و سینما(فیلمنامههای اقتباسی): 15 تیر 1405
اعلام فیلمهای راهیافته به بخش مسابقه: نیمه دوم شهریور 1405
نتایج بازبینی فقط از طریق سایت اختصاصی جشنواره به نشانی tisff.ir و www.iycs.ir اعلام میشود.
آغاز جشنواره: 25 مهر 1405
اختتامیه جشنواره: 30 مهر 1405
نشانی دبیرخانه:
تهران، بلوار نلسون ماندلا، پایینتر از چهارراه جهان کودک، به سمت آرژانتین، خیابان نوزدهم(فاطمه ترکان)، شماره 20، دبیرخانه چهل و سومین جشنواره بینالمللی فیلم کوتاه تهران
کدپستی: 1517873811
تلفن: 86084851 - 86087603
سایت ثبت نام: www.festival.iycs.ir
سایت جشنواره: www.tisff.ir
پست الکترونیک: iycs.fest@gmail.com