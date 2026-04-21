به گزارش ایلنا، فرشید فلاح گفت: بخاطر شرایطی که کشور هم زمان با جنگ رمضان با آن روبرو شد؛ آیین اختتامیه جشنواره امام رضا (ع) به تعویق افتاد و در ماه‌های آینده متناسب با شرایط کشور این مراسم در مشهد الرضا (ع) برگزار خواهد شد.

وی با اشاره به این که هرساله آیین اختتامیه جشنواره بین المللی امام رضا (ع) در آخرین روز دهه کرامت و در شامگاه میلاد باسعادت خورشید هشتم در مشهد الرضا برگزار می‌شد، اظهار کرد: با توجه به شرایط خاص کشور، این مراسم امسال برگزار نمی‌شود اما در شامگاه میلاد خورشید هشتم ویژه برنامه‌ای در این باره در تهران برگزار خواهد شد.

فلاح با بیان اینکه در ایام دهه کرامت جشنواره تئاتر رضوی در تبریز برگزار می‌شود، گفت: مهلت ارسال آثار به برنامه‌های پژوهشی و هنرهای تجسمی تمدید شده و اختتامیه این برنامه‌ها در شرایط مناسبی برگزار خواهد شد. هم چنین جشنواره‌های شعر و تئاتر رضوی مهلت ارسال آثارشان به پایان رسیده و در مرحله داوری آثار هستند.

انتهای پیام/