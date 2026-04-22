محمد گلریز در گفتوگو با ایلنا؛
جای موسیقی در شبهای تهران خالی است/ ورزشکاران و هنرمندان به میدانِ امتحان بیایند/ اتحاد مردم و هنرمندان ضروری است
مردمیترین اتفاقات در حال رخ دادن است
به گزارش خبرنگار ایلنا، در تاریخ معاصر ایران، کمتر پدیدهای را میتوان یافت که همچون موسیقی انقلابی، اینچنین در تار و پود زیست جمعی مردم تنیده شده باشد. این موسیقی نه صرفاً یک ژانر هنری، بلکه نوعی «بیان تاریخی» است؛ بیانی که در لحظههای بحرانی، توانسته احساس مشترک یک ملت را به صدا تبدیل کند.
در سالهای منتهی به انقلاب ۱۳۵۷ و سپس در دوران جنگ ایران و عراق، موسیقی به شکلی بیواسطه با زندگی مردم پیوند خورد. در چنین وضعیتی بود که مفاهیمی چون «وطن»، «ایثار»، «ایمان» و «مقاومت» به تجاربی زیسته و روزمره تبدیل شدند. به همین دلیل، موسیقی آن دوره واجد نوعی «ضرورت» بود؛ ضرورتی که از دل واقعیت بیرون میآمد، نه از سفارش یا بازار.
بازخوانی آن تجربه، بیش از آنکه بازگشت به گذشته باشد، تلاشی است برای فهم نسبت میان هنر و حقیقت در لحظاتی که یک جامعه در اوج بحران، خود را بازتعریف میکند. برخلاف بسیاری از مداحیهای امروز که گاه در چرخه مصرف سریع رسانهای و فضای مجازی تولید میشوند، آثار آن دوران بر بستر غنی موسیقی شامل شعر و ملودی و دیگر موارد.. استوار بودند.
از ابتدای جنگ تحمیلی سوم بود که برخی خوانندگان پاپ و دیگر سبکها به تولید آتار وطنی روی آوردند و مداحان نیز به اجراهایی یا مضامین روز پرداختند.. آنچه در این میان کمتر مورد اعتنا قرار گرفته تولید و اجرای سرودهای انقلابی است.
محمد گلریز خواننده ایرانی که بیش از چهار دهه در زمینه تولید آثار مناسبتی و انقلابی فعال بوده، درباره موضوعات مطروحه با ایلنا گفتگو کرد. او ضمن توضیح درباره فعالیتهای اخیر خود از اهمیت موسیقی در شرایط جنگی گفت.
گلریز در ابتدای صحبتهایش با ایلنا، در پاسخ به این سوال که آیا پس از شهادت رهبر انقلاب اسلامی حضرت آیتالله خامنهای اثری را برای ایشان خوانده یا اثری با محتوای جنگ تحمیلی آمریکا و اسرائیل علیه ایران تولید کرده، گفت: مطمئنا هنرمند مردمی و انقلابی در چنین شرایطی بیکار نمینشیند و من نیز از این قاعده مستثنی نبودهام.
تولید یک اثر برای امین ایران
او در ادامه گفت: اثری تولید کردهام که در رابطه با شهادت حضرت آقاست. این اثر «امین ایران» نام دارد و مشغول انجام دادن کارهایش هستیم. اتفاقا این اثر علاوه بر فایل صوتی، تصویری نیز هست. امور مربوط به کلیپ هم در حال انجام است و شبهای گذشته خودم همراه عوامل به میدان ولیعصر (عج) رفتیم و تصاویر مربوطه را ضبط نمودیم. این اثر هنوز پخش نشده و انشالله در مراسم تشییع و تدفین حضرت آقا، به سمع و نظر مخاطبان و مردم انقلابی خواهد رسید.
این خواننده افزود: البته فعالیتهای من به همین یک اثر محدود نمیشود و آثار دیگری نیز خواندهام که مضامین آنها پرچم و شهدا هستند.
پای ثابت خیابانها
او در پاسخ به این سوال که آیا این آثار در رسانهها منتشر شدهاند یا خیر، گفت: بله.من شبها در میادین به اجرای این دسته ار آثار میپردازم که در نوع خود تجربه متفاوتی است.
گلریز ادامه داد: هر گاه که شبها به اجرای آثار میپردازم با صحنههایی مواجه میشوم که برایم جالب توجه است. زمانی که آثاری با مضمون پرچم را میخوانم با اتفاقات شورانگیزی مواجه میشوم. واقعا دیدن آن همه پرچم و حرکت آنها اتفاقی دیدنی است و باید باشید و ببینید، چون قابل وصف نیست. من این حضور و البته شور را حماسی می دانم.
حضور شبانه مردم در خیابانها حماسی است
گلریز که بر موسیقی دستگاهی ایران اشراف دارد و نزد استادانی برجستهای تلمذ کرده، در ادامه توضیحاتش به اهمیت حضور مردم در خیابان ها پرداخت و گفت: واقعا حیف است که از استقبال چشمگیر مردم بیشتر نگویم و آن را حماسی ندانم. من طی اجراهای زنده شبانه نمیتوانم جلوی خودم را بگیرم و واقعا بغض میکنم. اشکم سرازیر میشود و گریه میکنم و اغراقی وجود ندارد.
وی ادامه داد: خانمهایی را میبینم که با بچههایشان به خیابان میآیند و پرچم کشورمان را در دست دارند. این صحنهها بسیار است و مثالهای زیادی در این زمینه وجود دارد. طی همین شبها به میدان قائم رفته بودم که اجرایی داشته باشم و با چند معلول مواجه شدم و واقعا از شور و انرژی و وطن دوستی آنها متعجب شدم. آنها با اینکه نمیتوانستند پرچم ایران را در دست بگیرند؛ اما حضورشان بسیار پر رنگ بود و اصطلاحا، میدانداری میکردند.
حضور مردم در خیابان از روی آگاهی است
او گفت: شک نکنید که این مردم عاشقانه به خیابانها میآیند و این مهم، از هوش و آگاهی و ذکاوت آنها سرچشمه میگیرد. باید آنهایی که در خانه ماندهاند بیایند و شاهد باشند. من این استقبال و شور را واقعا معجزه میدانم و چیزی جز این نیست.
این خواننده، ادامه داد: این معجزه است که مردم کشورمان با وجود تورم اقتصادی و مسائل معیشتی همچنان به خیابان میآیند که البته دلیل هم دارد. مردم ما متوجه شدهاند که اگر کوتاه بیایند کشورمان به سوریه تبدیل خواهد شد. یا عراق؛ مردم نسبت به این موارد آگاه شدهاند.
تاکید بر بیانات رهبر شهید
گلریز گفت: خدا رهبرمان را رحمت کند که یک جمله کلیدی را بیان کردند؛ ایشان فرمودند رمز پیروزی اتحاد است؛ و در این رابطه دم مردم گرم.
ورزشکاران و هنرمندان به میدان بیایند
او در بخشی از گفتگو به انتقاد از ورزشکاران و هنرمندان، پرداخت و از آنها خواست پای کار بیایند.
گلریز گفت: طی این مدت و از آغاز جنگ تاکنون ندیدهام ورزشکاران مشهور به خیابانها بیایند و همچنین شاهد نبودهام که خوانندگان مطرح به میادین بیایند و بخوانند.
این هنرمند انقلابی با تاکید بر حضور آحاد مردم در گردهماییهای شبانه، گفت: حال زمان امتحان است و میدان، میدانِ امتحان است.
گلریز گفت: متاسفانه هنرمندان مطرح به خیابانها نمی آیند و این در حالی است که حضور در میادین وظیفه ماست. همانطور که مردم فداکاری میکنند و از خودگذشتگی نشان میدهند ما هنرمندان نیز باید وارد عمل شویم. میدان فراهم است و باید به این مهم عمل کنیم.
این خواننده گفت: زمانی که مردم در خیابان با شخصیتهای مطرح و هنرمندان مشهور مواجه شوند، روحیه میگیرند.
جناحبندیها و تفاوت دیدگاهها را کنار بگذاریم
محمد گلریز تاکید کرد: فراتر از جناحبندیها و تفاوت دیدگاهها، الان دیگر مسئله ایران مطرح است که وطن ماست. حال هیچ مسئلهای جز این ایران وجود ندارد. و همه ما ایران را دوست داریم.
گلریز ادامه داد: خواهشم از هنرمندان این است که به میدان بیایند و چه بهتر از اینکه هنرمند به مردم بپیوندد؛ هرچند تا به امروز شاهد این اتفاق نبودهام و امیدوارم از این پس شاهد حضور هنرمندان باشم.
برخی خوانندگان میترسند کنسرتشان در خارج نفروشد!
این خواننده در ادامه به برخی خوانندگان پاپ اشاره کرد و گفت: البته بعضی از خوانندگان نگران اجراهایشان در دیگر مواقع هستند، که نمیآیند و تولید هم ندارند. از فردی شنیدم که تعدادی از این دوستان اسپانسر دارند و این عدم حضور، خواست آنهاست و میگویند اگر بخواهید کنسرت خارج از کشور داشته باشید بلیت تان را نمیخرند! البته همانطور که گفتم این ادعا بر اساس شنیدههاست.
موسیقی با مداحی تفاوت دارد
محمد گلریز با بیان اینکه جایگاه موسیقی با مداحی متفاوت است، بیان کرد: من طی این مدت در مکانهای مختلفی حضور یافتهام و در همه آن موارد شاهد حضور مداحان بودهام؛ نه خوانندگان! نام نمیبرم اما انتظار این است که برخی خوانندگان به میدان بیایند و در میان مردم حضور یابند.
وی در ادامه صحبتهایش گفت: اتفاقی که میافتد این است که مردم در خیابان، در شرایط حساس کنونی، موسیقی نمیشنوند؛ چراکه هر آنچه اجرا می شود، مداحی است. شما فکر کنید یک ارکستر با چندین نوازنده روی صحنه برود و بنوازند و خواننده هم بخواند، این اتفاق بسیار موثر و روحیه بخش خواهد بود؛ با تاکید بر اینکه رسالت و نقش موسیقی، همین است. زمانی هم که حرف از موسیقی میشود، شعر معنا مییابد.
اجراهای شبانهام فقط با یک ویلون است
او درباره کم و کیف اجراهای شبانه خود در تهران گفت: این آقای هادی آرزم هستند که در اجراها با نواختن ویلون مرا همراهی میکنند و خودتان میدانید که ایشان در موسیقی ید طولایی دارند. اما واقعیت این است که سازهای دیگری هم باید باشند. در همین راستا آقای آرزم، تماسهایی هم با نوازندگان گرفته که خب نیامندند؛ لذا ما این مسیر را به اتفاق ادامه خواهیم داد.
گلریز بیان کرد: موضوع ایران است و پای وطن در میان است. مگر نمیگوییم هرچه داریم از مردم است؟ پس باید این را ثابت کنیم.
همه چیز در تاریخ ثبت میشود
او با بیان اینکه همواره برای خلق اثر در مناسبتها و بزنگاهها، بر حسب وظیفه تلاش کرده، اذعان داشت: به هرحال هر آنچه امروز اتفاق میافتد در تاریخ ثبت خواهد شد. درست است که باید برای خدا کار کرد، اما در تاریخ ثبت خواهد شد که چه کسانی با مردم بودند و چه کسانی وارد میدان نشدند! همین که شما رسانهها و خبرنگاران این اخبار و گفتگوها را انعکاس میدهید، به این معنا است که در تاریخ، ثبت شدهاند. و نباید فراموش کرد که اگر مردم نباشند و ما را تشویق نکنند، هیچ خواهیم بود.
در شرایط فعلی برچسب سفارشی بودن بیمعناست
این خواننده گفت: حال دیگر برچسب سفارشی زدن به کارها، رفتار درستی نیست، چراکه سفارشی بودن یا نبودن معنا ندارد چون پای ایران مطرح است. اصلا اینطور باید گفت که حال مردمیترین اتفاقات در حال رخ دادن است؛ بنابراین نباید فرصت را از دست داد.
وزارت ارشاد برای کنسرتهای انقلابی فراخوان دهد
وی در پاسخ به این سوال که آیا این بستر وجود دارد که با حمایت وزارت ارشاد و دفتر موسیقی کنسرتهای انقلابیِ خیابانی برگزار شود، گفت: اتفاقا همین چند روز پیش بود که مقابل مجموعه تئاتر شهر، در حضور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی آقای صالحی اجرا داشتیم. این اجرا هم فقط یک ساز داشت که آنهم ویلون آقای آرزم بود. کیفیت اجرا بد نبود اما باید پذیرفت که جای دیگر سازها خالی است. به نظرم اگر وزیر محترم ارشاد فراخوان دهند هنرمندان پای کار خواهند آمد. مثلا چرا نباید ارکستر سمفونیک تهران و ارکستر ملی را داشته باشیم؟ به هرحال میتوان برای اجراهای این چنینی چهارچوبی ایجاد کرد.
وی در پایان گفت: از اینکه در میان مردم هستم لذت میبرم. صحنهها را باید رفت و با چشم دید؛ حتی دوربین فیلمبرداری هم نمی تواند آن شور و حال را ثبت کند. در نهایت، ما هرچه را در توان داریم، برای مردم خواهیم گذاشت.