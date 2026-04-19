یادبود کانون پرورش فکری برای کودکان میناب

به گزارش ایلنا به نقل از اداره‌کل روابط عمومی و امور بین‌الملل کانون، نمایش‌های مرکز تولید تئاتر و تئاتر عروسکی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، به با یاد و نام شهید مفقودالجسد، «ماکان نصیری»، کودکی که تنها نشانه باقی‌مانده از او، رد دی‌ان‌ای (DNA) بر کاپشن پیدا شده‌اش در ویرانه‌های مدرسه بوده و پیکرش هنوز در آغوش خاک مدرسه شجره‌طیبه میناب باقی مانده است، آغاز می‌شود.

پس از وقفه‌ای که به دلیل شرایط سومین جنگ تحمیلی، پدید آمد، مرکز تولید تئاتر و تئاتر عروسکی کانون پرورش فکری، از روز چهارشنبه ۲ اردیبهشت ۱۴۰۵، سه نمایش که همگی برگرفته از کتاب‌های انتشارات کانون هستند، در بوستان لاله تهران به روی صحنه می‌برد.

بر این اساس، نمایش «گرگ بلا، جلو بیا جلو بیا» به نویسندگی افسانه شعبان‌نژاد و کارگردانی سمیرا یزدان‌پژو ساعت ۱۶:۱۵ اجرا خواهد شد.

دومین نمایش «رویای برفی» به نویسندگی حامد زارعان و کارگردانی مریم خاکسارتهرانی است که ساعت ۱۷:۰۰ اجرا می‌شود.

«خشم قلمبه» هم سومین نمایش مرکز تئاتر است که سعید ابک نویسندگی و وحید نفر کارگردانی آن را برعهده دارند و ساعت ۱۷:۴۵ میزبان مخاطبان خواهد بود.

