اجرای نمایش «لوله» در مجموعه تئاتر لبخند

اجرای نمایش «لوله» در مجموعه تئاتر لبخند
نمایش «لوله» به کارگردانی علیرضا اجلی از ۳۱ فروردین روی صحنه مجموعه تئاتر لبخند می‌رود.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی مجموعه تئاتر لبخند، نمایش «لوله» به نویسندگی و کارگردانی علیرضا اجلی و تهیه‌کنندگی فرزین حاجیلو اجراهای مجدد خود را از ۳۱ فروردین ۱۴۰۵ آغاز می‌کند. این نمایش پیش‌تر در سال ۱۳۹۷ در سالن اصلی مولوی و بعد از آن در تماشاخانه هامون شهر رشت و آخرین بار در اردیبهشت و خرداد سال ۱۴۰۰ در سالن ناظرزاده تماشاخانه ایران‌شهر اجرا شده است. 

در خلاصه این نمایش آمده است: گروهی از کارگرانِ شرکت تخلیه‌ی چاه تحت سلطه‌ی یک سرکارگر قرار دارند. سرکارگر طبق دستور مقامات بالادستی، هفت کارگر را اخراج می‌کند و باقی داستان از همان‌جا شروع می‌شود. 

محمدرضا آریان، یاسمن وفایی، ابراهیم عبدی، فرزین حاجیلو، شادی صف‌شکن، مهلا رمضان‌پور، علی نهاوندی بازیگران نمایش «لوله» هستند. 

سایر عوامل نمایش عبارت‌اند از: مشاور پروژه: یاسمن وفایی، سرپرست گروه کارگردانی: مهشید دلاوری، دستیار کارگردان و برنامه‌ریز: مهدیس قائمی، منشی صحنه: عاطفه ابراهیمی، طراح پوستر و بروشور: آرش وکیل‌زاده، طراح لباس: متین کیمنش، دستیار لباس: مهتاب رسولوی، طراح نور: میلاد الهی، آهنگساز: عرفان فرشی‌زاده، مربی آواز: مانیا اصغری، مدیر تولید: محمد آقایی‌پور، مدیر صحنه: زهرا شاهدوست. 

این نمایش از ۳۱ فروردین ۱۴۰۵، هر شب ساعت ۱۸:۳۰، در سالن شماره سه مجموعه تئاتر لبخند میزبان مخاطبان خواهد بود. مدت زمان این نمایش ۶۰ دقیقه است. 

پیش‌فروش بلیت «لوله» هم‌اکنون در سایت تیوال و سینماتیکت آغاز شده است.

