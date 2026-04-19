آینده صنعت گردشگری روشن است/ تاکید بر تقویت صدای بخش غیردولتی و بازآفرینی اشتغال در پسابحران
معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با تاکید بر نقش پیشرانی صنعت گردشگری در جهش تولید و اشتغالزایی سریع، از برنامهریزی هدفمند دولت برای حمایت از فعالان این حوزه در شرایط بحران خبر داد و تصریح کرد: با وجود التهابات منطقهای، چشمانداز گردشگری ایران روشن و مسیر تقویت بخش غیردولتی هموارتر از گذشته است.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی وزارت میراثفرهنگی، سیدمالک حسینی، معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، پیش از ظهر امروز (یکشنبه ۳۰ فروردین) در نشست تخصصی فعالان صنعت گردشگری که با حضور سیدرضا صالحیامیری، وزیر میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی در سالن فجر این وزارتخانه برگزار شد، به ترسیم نقشه راه اشتغال کشور در دوران پسابحران پرداخت و صنعت گردشگری را بهعنوان «صنعت پیشران و جانشین سریع» در بازسازی اقتصادی معرفی کرد.
تابآوری اقتصادی در برابر تکانههای خارجی
حسینی با اشاره به آسیبشناسی وضعیت بنگاههای تولیدی در موج سوم جنگ تحمیلی، اذعان داشت: متاسفانه بخشی از کارگاههای تولیدی کشور دچار آسیب شدهاند. با این وجود، تحلیل ما نشان میدهد در صورت تأمین پایدار مواد اولیه در دوران پس از بحران، صنایع مادر و پیشران نظیر فولاد و پتروشیمی به سرعت به مدار تولید بازخواهند گشت.
وی در ادامه با نگاهی به صنعت گردشگری، خلأ حمایتی از این حوزه را گوشزد کرد و افزود: گردشگری از منظر اقتصادی یک راهبرد اشتغالزایی سریع است. ظرفیت منحصربهفرد این صنعت به گونهای است که میتوان در بازه زمانی کمتر از سه ماه، اشتغال از دست رفته در سایر بخشها را با فرصتهای شغلی جدید در اکوسیستم گردشگری جایگزین کرد.
تحول در حکمرانی مالی و بودجهای گردشگری
معاون وزیر کار با اعلام یک دستاورد مهم در نظام بودجهریزی، از تلفیق منابع ملی و استانی برای حمایت از اشتغال حوزه گردشگری در سال جاری خبر داد و این مهم را مرهون پیگیریهای مجدانه وزیر میراثفرهنگی دانست.
تقویت لوکوموتیو بخش خصوصی
حسینی در بخش پایانی سخنان خود، با اشاره به نقش تعیینکننده کنشگران غیردولتی در برونرفت از وضعیت فعلی، بر ضرورت تقویت نهاد صنفی و شنیده شدن صدای واحد بخشخصوصی تاکید کرد.
وی با یادآوری تأثیرگذاری ابزارهای رسانهای نظیر انیمیشنهای گردشگری در بازسازی تصویر بینالمللی ایران، خاطرنشان ساخت: باید از هماکنون برای دوران پس از جنگ برنامهریزی مدون داشت. دشمن در پی ایجاد خلل در اراده ملت بود، اما مقاومت آگاهانه مردم و هماهنگی نهادهای حاکمیتی نشان داد که این صنعت از پای نخواهد نشست.
معاون توسعه کارآفرینی وزارت کار در جمعبندی نهایی اظهار داشت: با وجود تمامی بحرانها و التهابات پیرامونی، برای آینده صنعت گردشگری کشور دلمان روشن است. با برنامهریزی دقیق، تقویت همافزایی بینبخشی و حمایت واقعی از فعالان غیردولتی، شاهد شکوفایی دوباره این صنعت استراتژیک خواهیم بود.