به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی وزارت میراث‌فرهنگی، سیدرضا صالحی‌امیری، وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، صبح امروز یکشنبه ۳۰ فروردین‌ماه ۱۴۰۴، در نشست با مدیران برخی بانک‌ها، گردشگری را یکی از کلیدی‌ترین پیشران‌های توسعه ملی توصیف کرد؛ نشستی که با حضور بهروز ندایی معاون توسعه مدیریت و منابع و علی‌اصغر شالبافیان رئیس مرکز سرمایه‌گذاری و امور اقتصادی وزارتخانه برگزار شد.

او با تاکید بر تحولات الگوی سفر، گفت: امروز گردشگران بیش از هر زمان دیگری به دنبال تجربه‌های اصیل، بومی و انسانی هستند و این دقیقا همان مزیتی است که روستاهای ایران در بالاترین سطح در اختیار دارند.

وزیر میراث‌فرهنگی با اشاره به ظرفیت‌های گسترده گردشگری روستایی، افزود: اگر بتوانیم جریان سفر را به‌صورت هدفمند به سمت روستاها هدایت کنیم، شاهد شکل‌گیری یک تحول بنیادین در زیست روستایی خواهیم بود؛ تحولی که به احیای هویت‌های محلی، پویایی اقتصادی و تثبیت جمعیت می‌انجامد.

صالحی‌امیری با بیان اینکه بازگشت بخشی از جمعیت به روستاها نشانه‌ای از فعال شدن این ظرفیت است، تصریح کرد: پشت این روند، فلسفه‌ای روشن قرار دارد؛ احیای زیست روستایی و تقویت مهاجرت معکوس. این مسیر، آینده‌ای متوازن‌تر برای توسعه کشور ترسیم می‌کند.

او استقبال نسل جوان از اقامتگاه‌های بوم‌گردی را نشانه‌ای از یک تغییر نگرش عمیق دانست و گفت: نسل جدید به دنبال زیست واقعی، آرامش طبیعی و ارتباط با ریشه‌های فرهنگی است و این امر، فرصت طلایی برای تبدیل روستاها به کانون‌های جذاب گردشگری فراهم کرده است.

وزیر میراث‌فرهنگی در ادامه، گردشگری را صنعتی با بیشترین بهره‌وری اقتصادی معرفی کرد و افزود: گردشگری بدون نیاز به صادرات کالا، ارزآوری مستقیم ایجاد می‌کند. گردشگر وارد کشور می‌شود، هزینه می‌کند و همزمان ده‌ها رشته شغلی را فعال می‌سازد؛ این یعنی یک زنجیره ارزش گسترده و پایدار.

او با اشاره به ظرفیت‌های پیش‌روی کشور، اظهار کرد: با برنامه‌ریزی دقیق و هم‌افزایی ملی، می‌توان به تحقق درآمدی قابل توجه در حوزه گردشگری دست یافت و این حوزه را به یکی از ستون‌های اقتصاد غیرنفتی تبدیل کرد.

صالحی‌امیری با تاکید بر اینکه گردشگری یک مسئولیت ملی است، خاطرنشان کرد: این حوزه نیازمند همکاری گسترده دستگاه‌هاست و در این میان، نظام بانکی نقش کلیدی در تسهیل مسیر سرمایه‌گذاری و تأمین مالی ایفا می‌کند.

او با نگاهی تعاملی به نقش بانک‌ها گفت: بانک‌ها می‌توانند با طراحی سازوکارهای نوین مالی، به موتور محرکه توسعه گردشگری تبدیل شوند. شکل‌گیری کارگروه‌های تخصصی و حمایت هدفمند از پروژه‌ها، مسیر تحقق این هدف را هموار خواهد کرد.

وزیر میراث‌فرهنگی همچنین به پیوند عمیق گردشگری با سایر بخش‌ها اشاره کرد و افزود: رونق گردشگری به‌معنای رونق صنایع‌دستی، حمل‌ونقل، خدمات و حتی کشاورزی است. این حوزه، یکی از فراگیرترین بسترهای اشتغال در کشور به شمار می‌رود.

او در پایان با تاکید بر ضرورت ارتقای درک مدیریتی از جایگاه گردشگری، گفت: برای ساختن آینده‌ای روشن، باید تصویر دقیق، علمی و راهبردی از این حوزه ارائه دهیم. گردشگری یک انتخاب نیست، بلکه یک ضرورت برای توسعه پایدار ایران است.

در این نشست، جمعی از مدیران و مسئولان حوزه‌های بانکی و اقتصادی نیز دیدگاه‌ها و پیشنهادهای خود را در زمینه تقویت سرمایه‌گذاری در گردشگری مطرح کردند؛ موضوعی که نویدبخش شکل‌گیری فصل تازه‌ای از تعامل میان نظام بانکی و صنعت گردشگری کشور است.

