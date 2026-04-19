خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
عبیدی
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بازگشت معین به ایران تکذیب شد

بازگشت معین به ایران تکذیب شد
کد خبر : 1775128
لینک کوتاه کپی شد.

روز گذشته گمانه‌زنی‌هایی در رسانه‌ها درباره بازگشت نصرالله معین (خواننده پاپ ساکن لس‌آنجلس) به ایران مطرح شد که ساعاتی بعد این خبر توسط مدیر برنامه‌های این خواننده تکذیب شد.

به گزارش ایلنا، عارف شکوری مدیر برنامه‌های معین نوشت: در پی انتشار خبری در برخی رسانه‌ها مبنی بر بازگشت آقای معین به ایران، بدین وسیله اعلام می‌کنم که این خبر کاملاً نادرست است.

تا این لحظه هیچ برنامه، تصمیم یا مذاکره‌ای درباره بازگشت آقای معین به ایران وجود ندارد و انتشار چنین مطالبی صرفاً بر پایه حدس و گمان انجام شده است.

از رسانه‌های محترم تقاضا دارم پیش از انتشار هر گونه خبر مرتبط با فعالیت‌ها یا برنامه‌های معین موضوع را صرفاً از طریق منبع رسمی پیگیری کنند تا از انتشار اطلاعات نادرست جلوگیری شود.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
تویوتا
پارسیان
بانک ملی
انزلی
ایران کیش
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

قیمت میلگرد آجدار

دانلود آهنگ جدید