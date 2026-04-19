بازگشت معین به ایران تکذیب شد
روز گذشته گمانهزنیهایی در رسانهها درباره بازگشت نصرالله معین (خواننده پاپ ساکن لسآنجلس) به ایران مطرح شد که ساعاتی بعد این خبر توسط مدیر برنامههای این خواننده تکذیب شد.
به گزارش ایلنا، عارف شکوری مدیر برنامههای معین نوشت: در پی انتشار خبری در برخی رسانهها مبنی بر بازگشت آقای معین به ایران، بدین وسیله اعلام میکنم که این خبر کاملاً نادرست است.
تا این لحظه هیچ برنامه، تصمیم یا مذاکرهای درباره بازگشت آقای معین به ایران وجود ندارد و انتشار چنین مطالبی صرفاً بر پایه حدس و گمان انجام شده است.
از رسانههای محترم تقاضا دارم پیش از انتشار هر گونه خبر مرتبط با فعالیتها یا برنامههای معین موضوع را صرفاً از طریق منبع رسمی پیگیری کنند تا از انتشار اطلاعات نادرست جلوگیری شود.